Odobrena je jamčevina Hrvatima u Zambiji i branit će se sa slobode, doznaje Jutarnji list. Svatko od njih trebao bi dati oko 1100 dolara jamčevine, putovnice će morati ostaviti u imigracijskom uredu te regulirati privremenu boravišnu dozvolu.

Iduće ročište zakazano je za 1. ožujka.

Podsjetimo, Hrvatski državljani koji su uhićeni pod optužbom da su pokušali trgovati ljudima nakon što su posvojili četvero djece iz Konga i dalje se nalaze u Zambiji. Danas je za 9 sati bilo zakazano novo ročište pred novom sutkinjom.

"Odlučivanje o zahtjevu za jamčevinu očekuje se danas. Očekujem da će ovaj put brže biti pušteni iz zatvora uz jamčevinu nego u prvom zahtjevu jer sada znaju uvjete jamčevine. Nakon što im sudac odobri jamčevinu, trebali bi ispuniti uvjete brže nego prošli put", rekao je jučer zambijski novinar Zambia Daily Maila, Stanfrance Zulu.

Ponovno odbacivanje optužnice?

Kaže kako je slučaj privukao međunarodnu pozornost, a očekuje da bi optužnica ponovno mogla završiti odbacivanjem, kao i prvi put. To temelji na mišljenju aktivistice za ljudska prava iz organizacije Advocate for Justice and Development (AJUD), Beanie Muyangwa, koja je to rekla i u prvom suđenju, a sada opet smatra da bi optužnica ponovno mogla završiti odbacivanjem.

Danas će ključno biti i što će reći nova optuženica, viša imigracijska službenica Gloria Sondoyi Sakulenga, koju se tereti da je sudjelovala u pokušaju trgovanja djecom, a koja je u kućnom pritvoru.

Riječ je o djelatnici imigracijske službe u zračnoj luci u Ndoli, gdje su Hrvati dvaput uhićeni pri povratku u Hrvatsku, ali nije poznato je li ona bila u zračnoj luci kada su Hrvati uhićeni.