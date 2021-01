JOE BIDEN POSTAO NOVI PREDSJEDNIK AMERIKE; ‘Demokracija je krhka, ranjiva, ali u ovom trenutku, demokracija je pobijedila’

Svečana inauguracija počet će u 10.30 po lokalnom vremenu, odnosno u 18 sati po našem vremenu

Joseph R. Biden u srijedu je prisegnuo kao 46. američki predsjednik. Biden je tradicionalno prisegnuo na Kapitolu koji je prije dva tjedna bio poprište nemira u kojem su pobornici njegovog prethodnika upali u sjedište američke demokracije i tjedan dana pošto je Donald Trump po drugi put opozvan u donjem domu Kongresa.

Točno u 12 sati, Joe Biden postao je 46. poredsjednik SAD-a

U Washigtonu je raspoređeno više od 20.000 pripadnika nacionalnih gardi više saveznih država

Prostor ispred Kapitola ograđen je trometatrskim ogradama na kojima je žilet-žica

U svom oproštajnom govoru, Trump nije spomenuo nasljednika, ali je najavio „Vratit ćemo se u nekom obliku“.

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Inauguracijski govor 46. predsjednika SAD-a

17: 55 – “Demokracija je dragocjena, demokracija je krhka, ali u ovom trenutku, demokracija je pobijedila’, rekao je Biden u inauguracijskom govoru. “Na ovom svetom tlu gdje je prije nekoliko dana nasilje htjelo poljuljati naše temelje, okupljamo se kao jedna nacija da bismo obavili miran prijenos vlasti. Amerika se nalazi u izazovnom razdoblju pandemije i porastu političkog ekstremizma Idemo dalje hitro i brzo jer nas čeka mnogo posla. Treba zacijeliti, ponovno izgraditi, puno toga možemo dobiti” rekao je, pozivajući na jedinstvo.

Biden polaže prisegu

17:50 – Joe Biden, polažući prisegu pred predsjedavajućim Vrhovnog suda, postao je 46. predsjednik SAD-a

WATCH: Joe Biden takes the oath of office and is now president of the United States. #inauguration https://t.co/BSm7EByf6d pic.twitter.com/escAxcV7Zx — PBS NewsHour (@NewsHour) January 20, 2021

Jennifer Lopez ubacila i obraćanje na španjolskom

17:45 Nakon prisege potpredsjednice, Jennifer Lopez otpjevala “This Land is Your Land” američkog kantautora Woddyja Guthriea iz prve polovice 20. stoljeća. U svoju je izvedbu ubacila i obraćanje na španjolskom jeziku.

Harris prisegu polaže pred prvom latinoamerikankom u Vrhovnom sudu

17:40 Potpredsjednica Kamala Harris, prva žena, prva crnkinja i prva žena azijskog porijekla na toj poziciji, položila je prisegu pred Soniom Sotomayor, prvom sutkinjom Vrhovnog suda latinoameričkih korijena.

WATCH: Kamala Harris takes the oath of office and is now vice president of the United States. #inauguration https://t.co/BSm7EByf6d pic.twitter.com/eMpnURNWoL — PBS NewsHour (@NewsHour) January 20, 2021

Održana invokacija, predstavljene zastave , izvedena himna

Lady Gaga sings the national anthem at the inauguration of the 46th president Joe Biden. https://t.co/65ZivtJUxi pic.twitter.com/XKJ1ESvOhh — The News with Shepard Smith (@thenewsoncnbc) January 20, 2021

17:30 Dio rituala polaganja prisege za američkog predsjednika je i zazivanje Božje pomoći. Nakon toga je odana počast zastavi, a potom je himnu SAD-a uz pratnju orkestra američkih marinaca izvela Lady Gaga.

Republikanski senator pozvao na jedinstvo

17:25 –

rije prisege je govorio i republikanski senator Roy Blunt iz Missourija koji je kazao kako je američka demokracija „nedovršen posao“, a da je napad prije dva tjedna podsjetio da je ona krhka, ali i otporna.

„Ovo nije trenutak za podjele, nego jedinstvo. Nova vlada donosi novi početak. Naša nacionalna rasprava ide dalje“, dodao je republikanac nakon kojeg je velečasni Jeremiah O’Donovan, dugogodišnji prijatelj obitelji Biden, vodio molitvu. Uslijedilo je pjevanje himne u izvedbi Lady Gage, odjevene u kostim na kojoj je golubica s maslinovom grančicom.

Demokratska senatorica Amy Klobuchar službeno je otvorila ceremoniju

“This is the day when our democracy picks itself up, brushes off the dust, and does what America always does, goes forward as a nation” Senator Amy Klobuchar opens Joe Biden and Kamala Harris’ inauguration ceremonyhttps://t.co/rkHtZRRNH2 pic.twitter.com/HynQ7BplXa — BBC News (World) (@BBCWorld) January 20, 2021

17: 22 – “Dobrodošli na inauguraciju na kojoj će prisegnuti Joe Biden i Kamala Harris. Jesmo li se toliko navikli na miran prijenosa palice da smo taj sveti ritual smatramo banalnim? Ne, nikad više nećemo demokraciju uzeti zdravo za gotovo”, rekla je, nastavljajući potom govoriti o nasilnim prosvjedima i napadu na Kapitol 6. siječnja. “Ova ceremonija je kulminacija 244 godina američke demokracije”, rekla je uoči prisege senatorica Amy Klobuchar koja je govorom otvorila inauguracijsku svečanost. “Ovo je dan kad se naša demokracija ponovno diže na noge”, naglasila je senatorica iz Minnesote i dodala kako se u srijedu slavi i prva crna američka potpredsjednica.

Biden i supruga izašli na podij ispred Kongresa

President-elect Joe Biden was just introduced for his inauguration at the US Capitol and is set to be sworn in as the 46th president of the United States. https://t.co/tcmAzrzqTx pic.twitter.com/5PnKJYzhjk — CNN (@CNN) January 20, 2021

17:18 – Izabrani predsjednik Joe Biden u pratnji buduće prve dame izlaze na podij ispred zgrade Kongresa. Neposredno pred izlazak, objavio je tvit s dirljivom zahvalom supruzi.

I love you, Jilly, and I couldn’t be more grateful to have you with me on the journey ahead. pic.twitter.com/V4GUXAKSKg — Joe Biden (@JoeBiden) January 20, 2021

Harris i suprug stigli na podij, pratnja dočekana pljeskom

17:13 – Izabrana potredsjednica Kamala Harris sitigla na podij, u pratnji je bio ie Eugene Goodman policajac koji je postao simbolom otpora pobunjenicima. Dočekan je pljeskom.

Pence i supruga stigli na inauguraciju

17:04 – Potpredsjednika Mike Penca, koji je odbio Trumpov nalog da poništi glasove elektora kao predsjedavajući Senata, dočekao je pljesak dok je izlazio na podij ispred Kongresa.

BREAKING: Vice President Pence and Second Lady Karen Pence arrive to take their seats at the U.S Capitol for President-elect Joe Biden's inauguration. https://t.co/2pnC6CISOp #InaugurationDay pic.twitter.com/lUA24pwyQI — ABC News (@ABC) January 20, 2021

Trump sletio u Floridu

17:01 – Donald Trump, koji je još nešto manje od sat vremena predsjednik SAD-a, sletio je u Floridu

Stigla obitelj izabranog predsjednika

17:00 Na platformu na kojoj će se održati prisega stigla obitelj izabranogpredsjednika Bidena

Vrhovni suci izlaze na podij

16:55 – Suci američkog Vrhovnog suda izašli su na podij ispred Konresa

Snažan simboličan potez buduće potpredsjednice

16:48 Kamallu Harris će na podij na kojem se polaže prisega dopratiti Eugene Goodman, policajac Kapitola koji je postao simbolom otpora pobunjenicima.

Officer Eugene Goodman who led rioters away from the senate chamber during the insurrection at the Capital, will be escorting @KamalaHarris to the inauguration as the new acting Deputy House Sargent At Arms! CONGRATULATIONS EUGENE!#InaugurationDay#TrumpsLastDay#KidVicious🇺🇸 pic.twitter.com/Oa4vgwiW0b — Kirk Acevedo🇺🇸 (@kirkacevedo) January 20, 2021

Uzvanici dolaze na platformu, jedno ime iskače

16:40 – Uzvanici, među kojima i senatori, počeli su izlaziti na platformu ispred zgrade Kongresa. Na inauguraciji se pojavio i senator Ted Cruz, republikanski zastupnik koji je do zadnjeg časa bio veliki saveznik Donalda Trumpa te je ospravao izborne rezultate i širio tvrdnje o krađi izbora.

Biden stigao do zgrade Kongresa

16:28 – Izabrani predsjenik Joe Biden s prvom damom te izabrana potpredsjednica Kamala Harris sa suprugom došli su na Kapitol.

Pres.-elect Joe Biden and Vice Pres.-elect Kamala Harris arrive for their inauguration ceremony. https://t.co/qjeUynJUdz #InaugurationDay pic.twitter.com/VIf8EHgk77 — ABC News (@ABC) January 20, 2021

Zbog prijetnje bombom evakuiran Vrhovni sud

16:20 – Službeni izvor potvrdio je za CNN da je zgrada Vrhovnog suda evakuirana zbog prijetnje bombom. Reporteri javljaju kako se u zadnjih nekoliko trenutaka “drastično povećana prisutnost pripadnika nacionalne garde.

The US Supreme Court is currently being evacuated over a bomb threat… additional National Guard troops showing up to the scene, per multiple reports — Christian Datoc (@TocRadio) January 20, 2021

Pristigli potpredsjednici

16:15 – U zgradu Kongresa pristigli su potpredsjednik na odlasku Mike Pence te njegova nasljednica Kamala Harris.

More zastava umjesto publike, pristižu Clintonovi, Bushevi, Obame…

16:00 – Već i prije napada pobunjenika na Kapitol, na inauguraciji se nije planirala publika. National Mall, golema poljana koja vodi od Lincolnova spomenika do Kapitola, bit će zatvoren za javnost. Ondje se stotine tisuća Amerikanaca tradicionalno okupljaju kako bi pozdravili novog predsjednika. Umjesto toga, postavljeno je gotovo 200.000 zastava koje će predstavljati građane koji ove godine neće moći doći.

Na inauguraciju su pozvani svi zastunpnici Kongresa, no čak i njima je uskraćena mogućnost da povedu jednu osobu u pratnji. U Kapitol su pristigli bivši predsjednik Bill Clinton, sa suprugom Hillary, George W. Bush sa suprugom Laurom te Barack Obama sa suprugom Michelle.

Former President George W. Bush and former FLOTUS Laura Bush have arrived for Joe Biden’s inauguration. He gave us a quick wave as he walked into the Capitol building. pic.twitter.com/GcFOCNNEhL — Mariam Khan (@MKhan47) January 20, 2021

Jedan od demokratskih zastupnika Zastupničkog doma Kongresa uoči inauguracije objavio je selfe ispred Kapitola. “Sretan dan inauguracije. Trump je otišao, Aleluja!

Happy Inauguration Day! 🇺🇸 Trump is gone, Hallelujah! pic.twitter.com/vfDRh8BOHS — Bennie G. Thompson (@BennieGThompson) January 20, 2021

Javio se i Barack Obama

15:45 – Na Twitteru se javio i bivši predsjednik SAD-a, Barack Obama, te čestitao Joeu Bidenu.

“Čestitke mojemu prijatelju, ovo je tvoje vrijeme”, stoji u objavi.

Congratulations to my friend, President @JoeBiden! This is your time. pic.twitter.com/LXzxGnBAfz — Barack Obama (@BarackObama) January 20, 2021

Trump na odlasku ukinuo zabranu lobiranja dužnosnicima administracije

15:42 – Odlazeći američki predsjednik Donald Trump, koji je ušao u Bijelu kuću dijelom zbog obećanja da će “isušiti močvaru” washingtonskog političkog manevriranja, u srijedu je opozvao svoju izvršnu uredbu koja je zabranjivala lobiranje onima koji rade u administraciji.

To ograničenje uvedeno ubrzo nakon njegova preuzimanja dužnosti 2017. bilo je usmjereno prema vrsti insajderske kulture protiv koje je republikanac Trump vodio kampanju i blokiralo je unosne angažmane političara kako bi umjesto za vlastite poslovne interese radili za dobrobit američkog naroda.

U izvršnoj uredbi izdanoj tijekom noći, nekoliko sati prije završetka predsjedničkog mandata, Trump je povukao vlastitu odluku kojom je dužnosnicima, koje je imenovao, bilo zabranjeno da nakon odlaska s dužnosti lobiraju u agencijama u kojima su radili pet godina te dvije godine kod drugih dužnosnika. Tom je odlukom bila uvedena i trajna zabrana lobiranja za strane vlade ili strane političke stranke.

Biden se javio na Twitteru uoči inauguracije

15:20 – Novi predsjednik SAD-a, Joe Biden, prvi put se oglasio na Twitteru na Dan inauguracije.

“Novi je dan u Americi”, napisao je Biden, i to samo nekoliko trenutaka nakon što je Trump napustio Washington DC.

It’s a new day in America. — Joe Biden (@JoeBiden) January 20, 2021

Trump ostavio pismo Bidenu u Bijeloj kući

15:05 – Tijekom oproštajnoga govora, Donald Trump je odbijao pročitati govor koji su mu pripremili njegovi pomoćnici. Kako govori CNN, taj govor je sadržavao reference na dolazeću administraciju i ljubazniji govor o mirnoj tranziciji. Odluku da ga zanemari, donio je jutros, kad ga je prvi put pročitao.

No, CNN govori kako je Trump ostavio poruku Joeu Bidenu u Bijeloj kući, ali je nepoznat njezin sadržaj.

Trump održao oproštajni govor

14:35 – “Postigli smo puno u posljednje 4 godine, želim svima zahvaliti. Nitko ne zna koliko je ova obitelj radila, a to je sve bilo zbog vas, Ameriko”, rekao je u oproštaju Donald Trump.

“Hvala vam na ljubavi i na svemu, Bog blagoslovio vas, vaše obitelji i ovu predivnu naciju”, rekla je Melanija.

“Doviđenja, volimo vas i vratit ćemo se u nekom obliku”, rekao je Trump.

Na kraju se zahvalio potpredsjedniku Mikeu Penceu i dobrim ljudima iz Washingtona, a s pozornice ga je ispratila melodija pjesme YMCA Village Peoplea.

LIVE – Trump arrives at Joint Base Andrews and is escorted to stage for a 21-gun-salute https://t.co/IDl2iqjfvc — PresserWatch (@PresserWatch) January 20, 2021

Trump je govorio pred šačicom pristaša, kako su i američki mediji najavljivali. Hvalio je svoja postignuća, Joea Bidena nije spomenuo, ali se i suzdržao od osporavanja rezultata izbora.

Nije ondje bilo potpredsjednika Mikea Pencea, koji se ispričao obvezama zbog odlaska na Bidenovu inauguraciju, a ni republikanskih vođa u donjem i gornjem američkog Kongresa Mitcha McConnella i Kevina McCarthyja, koji su umjesto toga u katedrali na misi na poziv budućeg američkog predsjednika Bidena.

Donald Trump nakon oproštajnoga govora poletio je za Floridu, što je njegov posljednji let predsjedničkim zrakoplovom, a dok je avion polijetao CNN je u pozadini puštao pjesmu My Way od Frank Sinatre.

Donald Trump napustio je Bijelu kuću

14:19 – Američki predsjednik Donald Trump nekoliko sati prije isteka predsjedničkog mandata napustio je u srijedu ujutro po lokalnom vremenu Bijelu kuću i uputio se prema vojnoj bazi Andrews odakle će ga predsjednički zrakoplov prevesti na Floridu koju je odabrao kao novo prebivalište.

Trump se u pratnji supruge Melanije na južnom travnjaku Bijele kuće ukrcao u vojni helikopter Marine One kojem treba oko 15 minuta leta do zrakoplovne baze. Kršeći tradiciju staru 150 godina Donald Trump i njegova supruga Melania neće biti na inauguraciji novog američkog predsjednika Joea Bidena u podne po mjesnom vremenu.

Također, odlučili su i da neće ugostiti budućeg predsjednika i njegovu suprugu Jill Biden u Bijeloj kući uoči inauguracije. Trump do danas nije nazvao Bidena, a po CNN-u ne namjerava mu niti ostaviti tradicionalnu poruku na radnom stolu u Ovalnom uredu.

Let na Floridu bit će Trumpov zadnji zrakoplovom Air Force One. U slučaju da do Bidenove prisege ne sleti na odredište, oznaka zrakoplova promijenit će se jer u njemu više neće biti američki predsjednik.

Bidenov inauguracijski govor neće biti o Trumpu

14:18 – Prvi predsjednički govor Joea Bidena neće biti o Donaldu Trumpu, rekla je glasnogovornica izabranog predsjednika samo nekoliko sati prije početka inauguracije.

“Provodimo puno manje vremena razgovarajući i razmišljajući o Donaldu Trumpu i brinući se zbog njega nego što većina ljudi pretpostavlja”, rekla je CNN-u Jen Psaki, buduća glasnogovornica Bijele kuće.

“Ovo je govor koji gleda u budućnost”, kazala je ona o inauguracijskog govoru koji će Biden održati nakon prisege u 18 sati po srednjoeuropskom vremenu.

Psaki je izjavila da će govor biti usredotočen na teme jedinstva. “Ne očekujemo da će se preko noći ljudi ujediniti”, priznala je ona i dodala da je ideja jedinstveniji pristup u budućnosti.

Trumpovi biseri koji su izazvali najviše reakcija javnosti

13:41 – Trump je za vrijeme svoje ere dokazao kako je sve moguće. lako je moguće da ga ja učinjeno i izgovoreno za mandata i svrgnulo s te predsjedničke pozicije. Jer, u u četiri godine nakupilo se toga poprilično.

Donald Trump je volio Twitter i tvitanje, ali Twiter je s vremenom prestao voljeti njega. Pamti se zato tipfeler, riječ nastala greškom zbog tipkanja u gluhi noćni sat. Bila je ponoć po lokalnom vremenu kada je Trump napisao: “Unatoč stalnom negativnom medijskom covfefe”.

Svi su se pitali što li je covfefe te kako se i od čega priprema. Google je riječ prepoznao kao samoansku, zaradi sklon svijet odmah je riječ štampao na majice, kupljena je internetska domena covfefe.us. Nakon šestosatnog sna Trump je objavu obrisao, ali je jednako tako, kao čovjek vjeran reality formi, u medijskoj pažnji uživao. Inače, pretpostavka je da je Trump želio napisati ‘medijsko praćenje’, ali se riječ “coverage” pretvorilo u covfefe.

Više možete pročitati OVDJE.

Trumpova kći se zaručila za multimilijunaša, a zaprosio ju je u vrtu Bijele kuće

10:49 – Multimilijunaš Michael Boulos (23) zaprosio je Tiffany Trump (27) u vrtu ruža u Bijeloj kući, a na ruku joj je stavio masivni dijamantni prsten.

Boulos je sudbonosnim pitanjem iznenadio Tiffany tijekom vikenda nakon što su se vratili iz Miamija, gdje su boravili posljednjih nekoliko tjedana.

Izvor iz Bijele kuće otkrio je kako je cijela obitelj oduševljena. Par će najvjerojatnije živjeti u Miamiju gdje su viđeni kako gledaju nekoliko vila.

Emotivan govor uoči inauguracije

08:12 -Novoizabrani američki predsjednik Joe Biden održao je emotivan govor u utorak tijekom kojeg se borio sa suzama govoreći o svom preminulom sinu i zahvaljujući svojoj matičnoj državi Delaware, uoči odlaska u Washington na inauguraciju u srijedu. “Jedino žalim što on nije ovdje”, rekao je Biden govoreći s svom sinu Beauu, državnom odvjetniku koji je umro od tumora na mozgu 2015.

Biden se borio sa suzama tijekom govora u Delawareu, državi koju je predstavljao kao senator dulje od tri desetljeća. “Oprostite mi zbog emocija, ali kada umrem na srcu će mi pisati Delaware”, dodao je 78-godišnji Biden u oproštajnom govoru prije odlaska u Washington gdje će prisegnuti kao 46. predsjednik.

Više možete pročitati OVDJE.

Trump izdao više od 140 pomilovanja

07:50 – Američki predsjednik Donald Trump izdao je više od 140 pomilovanja i ublaženih kazni kasno u utorak navečer i u srijedu rano ujutro, što je jedna od njegovih posljednjih odluka prije nego što danas napusti dužnost. Točnije, 73 pomilovanja i 70 ublaženih kazni.

Washington Post izvijestio je da su Trump i bliski suradnici, uključujući njegovu kćer Ivanku i zeta Jareda Kushnera, sastavili popis tijekom nedjeljnog sastanka u Ovalnom uredu. New York Times izvijestio je da je Ivanka poslala konačni popis uredu Bijele kuće na odobrenje te da ured za pomilovanje Ministarstva pravosuđa, koji obično provjerava tko dobiva izvršnu pomoć za pomilovanje, nije bio uključen u postupak.

Niz pojedinaca za koje se nagađalo da će dobiti pomilovanje ili ublažavanje kazne nisu se pojavili na predsjednikovu konačnom popisu, uključujući Rudyja Giulianija, Juliana Assangea, Edwarda Snowdena i Joea Exotica.

Više možete pročitati OVDJE.