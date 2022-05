Stanje na ratištu u Ukrajini i posljednje događaje koji dramatično utječu i na međunarodne odnose, u Dnevniku HTV-a komentirao je stručnjak za vanjsku politiku Vlatko Cvrtila. Osvrnuo se najprije na današnju odluku čelnika EU da do kraja godine smanje uvoz ruske nafte za 90 posto.

''Na početku smo šestog mjeseca kada je postignut tek politički dogovor. Sada moramo vidjeti kako će se to operacionalizirati. To je jedini mogući kompromis, obzirom na to da su u njega ugrađeni određeni strahovi, prvenstveno Mađarske, Češke i Slovačke koje ovise o uvozu naftovodima, a ostatku EU-a, prekinut će uvoz naftovodima jer imaju izlaz na more i mogu koristiti naftu koja je na svjetskim tržištima'', kazao je.

'Orban je dobio ono što je od početka tražio'

Za mađarskog premijera Viktora Orbana, koji je bio najtvrđi orah u pregovorima, Cvrtila kaže da je dobio ono što je tražio.

''Upozoravao je da je njegova situacija različita od situacija drugih država. Naravno da je tu bila i određena doza bliskosti koju ima preko različitih vrsta energetskog biznisa s Rusijom. Tu su i nuklearna energija, plinovod i nafta i on sigurno od toga ima velike koristi'', dodao je.

Nafta i plin koji dolaze naftovodom, kaže, daleko su jeftiniji od onoga što plaćaju druge europske države.

''U tom smislu Orban je dobio, ali kao što je najavljeno, to će biti jedna vrsta tranzicijskog perioda i u nekom trenutku će nafta prestati dolaziti i u Mađarsku, ali i u druge države. Takva je, na kraju krajeva, odluka EU-a, da se dugoročno EU u potpunosti odcijepi od ruskih energenata na europskom tržištu'', rekao je.

'Doći ćemo do vrlo visoke cijene goriva'

Na pitanje koliko Hrvatska može profitirati kroz povećanje količine nafte koja bi prolazila kroz Janafove naftovode, Cvrtila je rekao da će Janaf imati veću zaradu.

''Puno je veća korist da će Hrvatska konačno koristiti geoprometni, geostrateški i geopolitički promet koji ima svoju vrijednost jer je spojnica istoka, zapada, sjevera i juga Europe. Mi to nikada do sada nismo iskoristili'', rekao je.

U cijenama energenata, kaže, postoji puno straha i neizvjesnosti od onoga što će biti na jesen: hoće li biti dovoljno plina i hoće li skladišta biti popunjena. Za cijene goriva rekao je da će se vremenom stabilizirati.

''Nekakvi novi iznenadni šokovi će vjerojatno imati manjeg utjecaja na cijenu, ali ćemo u jednom trenutku doći do vrlo visoke cijene goriva'', kazao je i dodao da će Vlada vjerojatno po tom pitanju ponovno morati intervenirati.

Zapad neće dati Ukrajini ofenzivno oružje?

Komentirajući stanje na ratištu u Ukrajini, Cvrtila je u Dnevniku HTV-a rekao da Rusi malo-pomalo zauzimaju teritorij Donbasa te da je Rusija očito naučila lekciju, s obzirom na ratnu strategiju koju sada primjenjuje.

''Oni više ne raspršuju snage na velikom frontu, nego idu koncentrirano prema strateškim mjestima s velikim snagama. Osvajaju praktički kilometar po kilometar, pri tome troše jako puno sredstava i ljudstva, ali u ovome trenutku oni imaju određene uspjehe na onim točkama koje su im dosta bitne da dođu do posjeda kompletnog prostora dviju odmetnutih regija u njihovim administrativnim granicama'', rekao je.

Što se tiče pomoći Zapada, Cvrtila kaže da je sadašnja pomoć dovoljna u obrambene svrhe, no davanje dugoročnog ofenzivnog oružja koje bi Ukrajini omogućilo eventualni protuudar i povlačenje ruske vojske je nemoguće.

''Bez obzira na to kakvo bi oružje došlo, da bi pripremili vojsku za velike ofenzivne operacije morate voditi računa da ne ratujete protiv neke male države, nego da vas je napala velika sila. To bi trajalo jako dugo i mislim da to nije jedna od opcija na koju Zapad računa kada pomaže Ukrajini'', dodao je.

'Svi očekuju da počnu mirovni pregovori'

Na pitanje je li zauzimanje Donbasa iz ruske perspektive točka nakon koje bi se moglo ozbiljno razgovarati o primirju i sjesti za pregovarački stol, Cvrtila kaže da svi to očekuju.

''S obzirom na to da se nisu ostvarili maksimalni ciljevi koje je Putin postavio na početku, sada idu minimalno. Svi očekuju da će to biti nekakvo zadovoljenje vojnih ciljeva. Svi očekuju da počnu pregovori. To će, prije svega, donijeti neku razinu mira na onom prostoru'', rekao je za HTV.