'Crni oblak' podsjeća na krvavu invaziju: Odjekuje poput krika patnje

Neobična instalacija pojavila se ovog tjedna na povijesnom Sofijskom trgu u Kijevu. Reuters objašnjava da masivni crni oblak emitira bljeskove munja, tutnjavu groma, ali i zvukove eksplozije, dronova i topničkih raketa. Jeziva je to evokacija Ruske invazije na Ukrajinu u veljači 2022. godine.

Instalaciju "Crni oblak" potpisuje ukrajinski umjetnik Oleksij Sai. Visoka je 15 metara, duga 30, a teška gotovo osam tona. Instalaciju čine četiri kilometra tkanine.

Foto: Profimedia

Ove će godine instalacija otputovati i na umjetnički festival Burning Man u Sjedinjenim Državama.

