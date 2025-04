Što se događa u Černobilu? Rusi probili zaštitnu barijeru: 'Sustav više ne radi'

Ukrajinske vlasti tjednima traže načine kako zatvoriti veliku rupu u zaštitnom poklopcu iznad oštećene jedinice 4 isključene nuklearne elektrane Černobil, koju je prouzročio ruski napad. Napad se dogodio 14. veljače kada je ruski dron probio zaštitnu barijeru, također poznatu kao "New Safe Confinement" (NSC – Novo sigurno ograničenje). Nakon toga izbio je požar koji je prouzročio znatnu štetu na krovu. Požar je ugašen tek 7. ožujka, tri tjedna nakon udara, piše Deutsche Welle.

"Primarni zadatak je zatvoriti rupu veličine oko 15 četvornih metara, ali i više od 200 malih rupa koje je Državna agencija za upravljanje u hitnim situacijama izbušila u krovu tijekom operacije gašenja požara", kaže Hrihorij Iščenko, direktor ukrajinske državne agencije odgovorne za upravljanje zabranjenom zonom oko černobilske elektrane.

Iščenko je potvrdio da će stručnjaci iz istraživačkih instituta stići će na lice mjesta u sljedećim danima i započeti s ispitivanjem zaštitne školjke.

'Sustav za kontrolu tlaka više ne radi'

NSC školjka izgrađena je preko starog tzv. sarkofaga, privremene zaštitne školjke. Namijenjena je sprječavanju širenja radioaktivnog zračenja iz jedinice 4 černobilske nuklearne elektrane, koja je eksplodirala 1986. godine. Za izgradnju NSC-a, 45 donatorskih zemalja udružilo je snage s Ukrajinom i prikupilo više od milijardu i pol eura. U projekt je bilo uključeno 10.000 ljudi iz 40 različitih zemalja. Od potpisivanja ugovora do stavljanja u funkciju novog zaštitnog pokrova 2019. godine, prošlo je skoro dvanaest godina.

Iščenko kaže kako još nema preliminarne procjene štete nastale ruskim napadom. Istraživački instituti će nakon istrage izračunati štetu.

"Razine zračenja su normalne. Osoblje nastavlja raditi kao i prije. Samo sustav za kontrolu tlaka više ne radi, a mjeri se malo povišena vlažnost. To je zbog udara i pada tlaka ispod trupa koji više nije hermetičan", objašnjava Iščenko.

Stručnjaci smatraju da pad tlaka u NSC-u ne predstavlja neposrednu prijetnju, ali prijete druge opasnosti.

'Ako bi se dijelovi urušili, došlo bi do podizanja radioaktivne prašine'

„Trenutačno je nemoguće sigurno rastaviti stari sarkofag, koji je 1986. godine postavljen iznad uništenog bloka elektrane odmah nakon katastrofe", kaže Dmitro Humenjuk iz Državnog znanstveno-tehničkog centra za nuklearnu i radijacijsku sigurnost Ukrajine.

Zato je i izgrađen novi zaštitni pokrov - jer je starom sarkofagu istekao rok trajanja. Sarkofag ima 18 nestabilnih greda, a postoji i strah da bi se mogla urušiti jedna od tri glavne poprečne grede.

„Ako bi se dijelovi konstrukcije urušili ispod sada oštećenog zaštitnog pokrova, došlo bi do podizanja radioaktivne prašine. To bi moglo dovesti do oslobađanja radioaktivnosti. Zaštitni omotač trenutačno ne ispunjava svoju funkciju, naime zadržavanje produkata nastale fisijom ispod u reaktoru", kaže Humenjuk.

Stručnjaci naglašavaju da to ne znači da građani sada moraju gomilati tablete joda ili tražiti načine za evakuaciju ako je potrebno. No, nažalost svi napori međunarodne zajednice za izgradnju zaštitnog skloništa, sada su uzaludni.

Kako se školjka može popraviti?

"Bit će nemoguće zavariti i popraviti oštećenu školjku na licu mjesta jer su tamo razine radijacije vrlo visoke i radnici bi bili previše izloženi. Zaštitna školjka je postavljena malo dalje i klizila je po tračnicama preko starog sarkofaga. S obzirom na to da su tračnice sada demontirane, moramo učiniti nešto drugo", objašnjava Dmitro Humenjuk.

"Zbog visoke razine radijacije iznad sarkofaga, cijeli černobilski zaštitni omotač vjerojatno će se morati premjestiti tračnicama natrag na mjesto gdje je postavljen prije nego što se mogu izvršiti skupi popravci", komentirao je Ali Jan Vande Putte iz Greenpeacea Ukrajina.

Kako je navedeno na službenim stranicama nuklearne elektrane, Černobil su 18. ožujka posjetili predstavnici Europske banke za obnovu i razvoj. Oni su pregledali tehničke objekte NSC-a, kao i prostor ispod zaštitnog omotača, te razgovarali s predstavnicima uprave nuklearne elektrane. Za početnu stručnu procjenu štete, 400.000 eura bit će osigurano s računa Međunarodne černobilske suradnje (ICCA), kojemu upravlja Europska banka.

