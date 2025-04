Dolar oštro pao, burze se tresu: 'Može doći do recesije, ali i još strašnijeg scenarija'

Carine američkog predsjednika Donalda Trumpa od 10 posto na sav uvoz iz mnogih zemalja stupile su na snagu u subotu.

Američki carinici počeli su naplaćivati jednostrane carine u američkim morskim i zračnim lukama te carinskim skladištima. Sljedeći tjedan na snagu bi trebali stupiti i jači nameti za države s "popisa nepoželjnih", na kojem se između ostalog nalazi i Europska unija.

Trumpove promjene uzburkale su globalna tržišta. Najteže je pogođena Kina, koja je najavila niz protumjera, uključujući i dodatne namete od 34 posto na svu američku robu, kao i ograničenja izvoza nekih rijetkih minerala. "Tržište je reklo svoje", u subotu je na Facebooku poručio Guo Jiakun, glasnogovornik kineskog Ministarstva vanjskih poslova.

'Seizmička promjena'

The Guardian javlja da su globalna tržišta dionica uzdrmana do temelja. "Ovo je najveća pojedinačna trgovinska akcija u našem životu", izjavila je Kelly Ann Shaw, trgovinska odvjetnica i bivša trgovinska savjetnica Bijele kuće tijekom Trumpovog mandata. "Ovo je seizmička i značajna promjena u načinu na koji trgujemo sa svakom državom na Zemlji", nastavila je Shaw.

Wall Street pretrpio je najveće padove još od razdoblja COVID pandemije. U posljednja dva dana izbrisano je više od 5,000 milijardi dolara tržišne vrijednosti kompanije iz sastava S&P 500 indeksa. Potonuo je i Dow Jones indeks za 9,3 posto, a Nasdaq indeks za čak 11,4 posto.

Ekonomisti upozoravaju

Isti portal javlja da je američki dolar pao gotovo dva posto u odnosu na košaricu stranih valuta, a njemačka Deutsche Bank upozorila je da se razvija sve dublja kriza povjerenja u dolar.

Ekonomisti opominju da je vrlo moguće da dođe do recesije, a čak i do još strašnijeg scenarija - stagflacije, odnosno stanja gospodarstva u kojem istovremeno dolazi do inflacije i stagnacije, piše Axios.

