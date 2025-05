Bubnjar popularnog benda jedan je od poginulih u padu aviona: 'Ja sam kopilot'

Strahuje se da je poznati bubnjar poginuo u padu privatnog zrakoplova koji se u četvrtak ujutro po američkom vremenu srušio na kuće u San Diegu.

Daniel Williams (39), bivši član vrlo popularnog kršćanskog metalcore benda The Devil Wears Prada, snimio se u srijedu kasno navečer kako se ukrcava u Cessnu 550 s osam sjedala u zračnoj luci Teterboro u New Jerseyu. Bubnjar je također podijelio slike za komandama male letjelice, rekavši da je on "sada kopilot". Nije jasno je li se šalio.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Jeziva posljednja objava prikazuje ga za komandama aviona s natpisom: "Evo nas idemoooo".

Foto: Profimedia

Nejasni detalji

Zrakoplov je poletio iz zračne luke Teterboro u srijedu navečer. Zaustavio se zbog goriva u Wichiti u Kansasu prije nego što je nastavio prema Kaliforniji, gdje se Cessna srušila u mirnoj četvrti u San Diegu, blizu zračne luke Montgomery-Gibbs Executive.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Williams je živio u San Diegu. Napustio je The Devil Wears Prada - iznimno popularan kršćanski metalcore bend 2016. - i postao softverski inženjer.

Podijelio je snimku svojih Instagram priča dok se u srijedu kasno navečer ukrcavao na avion u Garden Stateu. Williams je svojim pratiteljima rekao da leti s glazbenim agentom i pilotom Daveom Shapirom. U srijedu su istražitelji potvrdili da su obje osobe u zrakoplovu preminule. Osmero je ozlijeđeno, ali nije jasno jesu li oni bili u avioni ili na zemlji.

Foto: Profimedia

Šokantne scene nesreće

Shapirov prijatelj Tony Cappocchi, glazbeni agent, odao je počast Shapiru, rekavši za Daily Mail: "Dave je bio naš veliki prijatelj".

Glazbeni producent Ryan Bruce odao je počast Williamsu i Shapiro.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Dave je promijenio moj život i život mnogih drugih ljudi, a zajednica koju je izgradio i mreža bendova s ​​kojima je radio i koje je podržavao nikada ga neće zaboraviti", rekao je Bruce.

Najmanje 10 kuća je izgorjelo ili pogođeno krhotinama koje su se proširile na široko područje, a automobili s obje strane ulice su se zapalili. Peteročlana obitelj hospitalizirana je zbog udisanja dima, a još jedna osoba je liječena u bolnici zbog ozljeda zadobivenih dok se penjala kroz prozor pokušavajući pobjeći. Dvojici je s lakšim ozljedama pružena pomoć na mjestu događaja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U četvrti San Diega miris mlaznog goriva ostao je u zraku nekoliko sati nakon nesreće dok su vlasti radile na gašenju jednog tvrdokornog požara na automobilu. Prve hitne službe opisale su zastrašujući prizor nakon nesreće.

"Ne mogu točno opisati kako je scena izgledala, ali s obzirom na to da je mlazno gorivo teklo niz ulicu i sve je odjednom u plamenu, bilo je to prilično užasno vidjeti", rekao je načelnik policije San Diega Scott Wahl.

Pola tuceta potpuno pougljenjenih automobila stajalo je na ulici, a grane drveća, rastopljene kante za smeće, staklo i komadi bijelog i plavog metala bili su razbacani uokolo. Na kraju bloka sukljao je crni dim dok je automobil i dalje tinjao. Više od 50 policajaca došlo je na mjesto događaja u roku od nekoliko minuta i započelo evakuaciju domova.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Najmanje 100 stanovnika raseljeno je u centar za evakuaciju u obližnjoj osnovnoj školi. Policajci su spašavali više životinja, uključujući i tri psića haskija koji su se u kolima otkotrljali s mjesta nesreće. Nekoliko blokova dalje, obitelji su u pidžamama stajale na parkiralištu čekajući vijest kada će se moći vratiti svojim domovima.

Pomoćnik načelnika vatrogasne službe San Diega Dan Eddy rekao je da je u vrijeme kada se privatni zrakoplov srušio bila velika magla. "Jedva si mogao vidjeti ispred sebe", rekao je.