Brutalno ubojstvo na ulici: Mladić (17) iskrvario na pločniku, policija ga pokušala spasiti

Sedamnaestogodišnji mladić ubijen je u srijedu navečer u njemačkom gradu Castrop-Rauxelu. Policija sumnja da je ubojstvo počinila 17-godišnja djevojka, piše Fenix-magazin.de.

Krvavog mladića uočio je prolaznik oko 18.20 sati i odmah pozvao hitne službe. Policajci su prvi stigli na mjesto događaja i pokušali mu spasiti život. Unatoč pokušajima reanimacije, mladić je iskrvario na pločniku. Liječnik hitne pomoći mogao je samo proglasiti smrt.

Zbog težine događaja psihološka pomoć pružena je i policijskim službenicima.

Uhićena 17-godišnjakinja

Sumnja je brzo pala na djevojku iste dobi. Policija ju je naknadno uhitila na kućnoj adresi u Castrop-Rauxelu.

"Opisala je situaciju kao nužnu obranu. Točan tijek događaja još se istražuje", izjavila je glasnogovornica policije Ramona Hörst.

Policija iz Recklinghausena osnovala je poseban istražni tim za ubojstva. Obdukcija tijela trebala bi biti obavljena u četvrtak. Nakon nalaza sudskog vještaka i dodatnih ispitivanja svjedoka, državno odvjetništvo odlučit će o daljnjem postupanju prema maloljetnici. Trenutačno se nalazi u policijskom pritvoru.

Istraga traje

Kriminalistički tehničari osiguravali su mjesto zločina do kasno u noć, uz pomoć Tehničke službe za pomoć (THW), koja je osvjetljavala ulicu. Zločin se dogodio na rubu stambenog naselja, u blizini šumarka.

Ispitani su prvi svjedoci. Jedan od njih izjavio je da je neposredno prije čuo vriske, ali po izlasku iz kuće nije primijetio ništa sumnjivo. Nedugo nakon toga pojavila su se policijska vozila.

Tijelo mladića ujutro je prevezeno na sudsku medicinu. Pozadina zločina zasad nije poznata, a policija najavljuje nove informacije tijekom četvrtka.

