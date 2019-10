PROCURILA POSLJEDNJA SNIMKA BRUTALNO UBIJENE LANE (19) – SAMA PROPJEŠAČILA 6 KM: Pronađena je i njezina oporuka

Lana Bijedić je na putu do mjesta zločina snimljena kako pješači 6 kilometara

Brutalno ubijena 19-godišnja Lana Bijedić iz Mostara, čije je tijelo pronađeno u rijeci Studenčici, u Studencima kod Ljubuškog, pješačila je gotovo šest kilometara od Gazprom benzinske crpke na izlazu iz Čapljine do kružnog toka kod Zvirovića, doznaje Večernji list iz izvora bliskih istrazi koji je objavio i posljednju fotografiju s videonadzora u Čapljini.

Rekla je majci da ide na kavu

Lana je navodno prošle nedjelje u 11 sati otišla iz obiteljskog doma u Sjevernom logoru kod Mostara. Iako je majci rekla da se ide naći s prijateljicom, do te kave toga dana nije došlo. U 12 sati i 10 minuta kamere s benzinske crpke Gazprom na izlazu iz Čapljine snimile su djevojku kako prolazi pored crpke, pješice. To znači, piše Večernji list, da ju je netko do navedene lokacije morao odvesti. Međutim, ne zna se kako je tu došla, stopiranjem, autobusom ili ju je netko dovezao

U 13.30 sati Lana je viđena na kružnom toku kod Zvirovića. Otprilike pet do šest kilometara je Lana prošla pješačeći na navedenoj ruti, a snimljena je kako pješači sama. Drugi važan detalj jest kako je pronađen Lanin testament koji je napisala u siječnju ove godine.

Tko ju je ubio?

Trenutno se pokušava doći do podataka iz njezina pronađenog mobitela, kao i drugih korisnih informacija poput Facebook profila koji je prije nekoliko dana izbrisan. Na istrazi na nekoliko lokacija radi više timova. Međutim, još uvijek nije jasno što se točno dogodilo. Tko je Lanu brutalno tukao, gušio i tijelo bacio u rijeku, kako je potvrdila obdukcija?

U Ljubuški su stigli i ronioci iz Tuzle koji pretražuju rijeku, tj. krug od nekoliko stotina metara oko mjesta gdje je pronađeno tijelo kako bi pronašli eventualne predmete koji pripadaju djevojci ili druge dokaze.

Jučer je Lana Bijedić ispraćena na groblju Sutina u Mostaru. Nazočili su brojni građani, prijatelji, kao i Lanini školski kolege. Biranim riječima od Lane su se opraštali paroh Radivoje Krulj, njezini profesori i drugi, koji su na neki način bili povezani s djevojkom i njezinom obitelji. Ispraćaju je nazočio i gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić.

Bit će pokopana u Beogradu

Nakon ispraćaja lijes s Laninim tijelom prevezen je do Beograda gdje će danas, prema želji njezine majke Nine, biti pokopana. Mnogi su se jučer pitali zašto će se Lana, koja je rođena i živjela u Mostaru, gdje je i majčina obitelj, pokopati u Beogradu, piše Večernji list.

