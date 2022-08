Saloth Sar, poznatiji pod imenom Pol Pot, kambodžanski je političar i revolucionar rođen 1925. S 24 godine odlazi na studij u Pariz gdje se prvi put susreće s komunističkim idejama, kao i s idejama oslobađanja Kambodže od francuske kolonijalne vlasti. 1953. vraća se u Phnom Penh gdje počinje raditi kao učitelj u jednoj privatnoj školi, ali deset godina kasnije zbog optužbi za komunizam napušta glavni grad Kambodže. Od tog trenutka njegova glavna preokupacija, tada već kao generalnog sekretara Komunističke partije, postaje rušenje režima princa Norodoma Sihanouka.

Kako bi to postigao osniva gerilski pokret nazvan Crveni Kmeri čije ime objedinjuje komunističku ideologiju i tradiciju moćne kmerske civilizacije koja je u srednjem vijeku vladala velikim dijelovima jugoistočne Azije. Nakon što je 1970. u građanskom ratu srušen Norodom Sihanouk, a uz pomoć SAD-a na vlast postavljen general Lon Nol, Crveni Kmeri koriste antiameričko raspoloženje, okupljaju sve veći broj pristaša, te 1975. ulaze u Phnom Penh.

Početak brutalnog eksperimenta

Bio je to početak društvene i političke revolucije, ili bolje rečeno eksperimenta, koji će u sljedeće četiri godine Kambodžu, odnosno Kampućiju, kako su ju Crveni kmeri nazvali, učiniti jednim od najizoliranijih, najsiromašnijih, ali i najopasnijih mjesta za život na svijetu. Čelna osoba Kampućije, ili brat broj jedan, kako su ga zvali njegovi suradnici, postaje Pol Pot. Pod utjecajem Kineske kulturne revolucije i političkih ideja Mao Ce Tunga Pol Pot naglasak u reformi društva stavlja na selo i poljoprivredu.

Svi gradovi, uključujući i glavni grad su doslovno u nekoliko dana ispražnjeni, a stanovnici poslani na rad na državne plantaže i život u seoskim komunama. Svoje ideje Crveni kmeri u djelo provode uz pomoć totalne kontrole i terora. Zatvorene su sve škole i kulturne institucije, ukinuto je privatno vlasništvo i novac. Zatvaraju se, muče i ubijaju neistomišljenici, posebno intelektualci, pa čak i oni koji su samo nosili naočale jer je to, po njihovom mišljenju, bio znak da puno čitaju, čime su procijenjeni kao potencijalna prijetnja.

U četiri godine ubijeno je preko 200.000 ljudi

U četiri godine koliko su bili na vlasti, dakle od 1975. do 1979. Crveni Kmeri ubili su preko 200 tisuća ljudi, a dodatnih 2 milijuna je umrlo od posljedica režima. Najviše od gladi. Još jedna meta Pol Potovog režima bili su stranci, posebno vijetnamska manjina koja je živjela na istoku Kambodže. Masovni zločini nad Vijetnamcima potaknut će susjedni Vijetnam da intervenira 1979. i sruši s vlasti Crvene Kmere.

Međutim Pol Pot se nije predao nego se s najvjernijim suborcima povukao u džunglu i odlučio nastaviti s gerilskim akcijama. Zanimljivo, ironično, ali u stvari vrlo cinično, Pola Pota i njegov antivijetnamski pokret tada vojno, ekonomski i politički počinju podržavati SAD i Kina. Vijetnamska vojska iz Kambodže se povlači tek 1989., a u skladu s mirovnim ugovorom potpisanim 1991. na vlast u Phnom Penhu iz egzila se vratio princ Norodom Sihanouk.

Cijelo to vrijeme Pol Pot i njegovi Crveni kmeri odbijali su položiti oružje, te iz džungle na granici Kambodže i Tajlanda, nastavili pružati oružani otpor novouspostavljenom režimu. Sredinom 1990-ih dolazi do frakcijskih borbi unutar pokreta Crvenih Kmera, uslijed kojih dolazi i do hapšenja i suđenja Polu Potu.

Pol Pot je do kraja negirao zločine

Međutim, iako najodgovornija osoba za genocid nad vlastitim stanovništvom, osuđen je 1997. tek na kućni pritvor u svom domu u džungli. Godinu dana kasnije, 1998. Pol Pot umire nakon čega je njegovo tijelo kremirano. Iako je službeno kao uzrok smrti naveden srčani udar, postoje sumnje da je ubijen od svojih suradnika kako bi ga se spriječilo da na nekom međunarodnom sudu i njih navede kao suučesnike u teroru.

Pokret Crvenih Kmera nije dugo nadživio svoga osnivača. Preostali gerilci počeli su se predavati kambodžanskim vlastima, pa je 1999. organizacija i službeno raspuštena. Sam Pol Pot do kraja je života negirao bilo kakve zločine, a u posljednjem intervjuu koji je dao nekoliko mjeseci prije smrti poručio je da je njegova savjest čista.

Sve epizode serijala XX. stoljeće by Hrvoje Klasić pogledajte OVDJE.