'TO BI ZNAČILO RAZARANJE SRBIJE' / Brnabić zamišljena, a Vučić nikad nije izgledao tužnije dok je pokazivao novine i objašnjavao šokantan scenarij

Srbijanska premijerka Ana Brnabić ponudila je u srijedu u javnom obraćanju svoju ostavku nakon vala masovnih prosvjeda "Srbija protiv nasilja", a predsjednik Aleksandar Vučić najavio je mogućnost raspuštanja parlamenta i odluku o izvanrednim izborima u roku od 45 do 60 dana. Brnabić i Vučić obratili su se večeras u izravnom televizijskom prijenosu, a obraćanje je najavljeno uz "važne vijesti" koje će biti "značajne građanima". Jasno je da ćemo imati prijevremene parlamentarne izbore, samo je pitanje mjeseca kada će se oni dogoditi, rekao je Vučić. On je rekao kako vjeruje da će vladajući "pronaći sugovornike" u oporbenom korpusu, a ako ne - slijede izbori. Vučić je objasnio mogući scenarij - ostavka Ane Brnabić i raspuštanje skupštine, uz rok od 30 dana koji kao predsjednik ima da ponudi mandat za sastav buduće vlade. Ako ne postoji većina u Skupštini, ako to nije moguće jer SNS neće željeti novi mandat jer su zadovoljni radom premijerke, ostaju "ustavni rokovi od 45 do 60 dana do održavanja izbora". Vučić je u obraćanju najavio i niz ekonomskih mjera, napose povećanje plaća djelatnicima u prosvjeti i veće mirovine koncem ove i početkom iduće godine. Rekao je da bi minimalne mirovine 2024. mogle dosegnuti 390 eura, a cilj je da budu više od 450 eura do kraja 2025. godine. Vučić je najavio i obaranje inflacije, među ostalim i povoljnijim cijenama kruha, rekavši da će s Međunarodnim monetarnim fondom razgovarati da se odloži povećanje cijena struje. S prosvjeda, potaknutih dvjema masovnim pucnjavama početkom svibnja u kojima je u beogradskoj školi i dva sela nadomak Beograda ubijeno 18 i ranjeno 20 učenika i pretežitom mladih, upućeni su zahtjevi da vladajući omoguće "normalnu državu, u kojoj će svi biti sigurni" jer vlast smatraju odgovornom za poticanje i toleriranje nasilja u javnom prostoru i medijima. Među ostalim, traži se smjena vodstva RTS-a, oduzimanje nacionalnih frekvencija komercijalnim provladinim televizijama Pink i Happy zbog kršenja zakona, promicanja nasilja i nemorala i emitiranja programa koji afirmiraju nasilje, kriminal i agresiju. Na popisu zahtjeva je i smjena ministra unutarnjih poslova Bratislava Gašića, direktora sigurnosne agencije (BIA) Aleksandra Vulina, nakon što je prethodno pod pritiskom javnosti ostavku podnio ministar prosvjete Branko Ružić. Vučić je večeras kategorički naglasio da osobno neće dopustiti formiranja prijelazne vlade jer bi ju vodili tajkuni i inozemni centri moći koji bi uništili zemlju. Prijelazne vlade neće biti jer je za to potrebna moja odluka, a takvu odluku nikada neću donijeti, o tome pitanju nema pregovora, poručio je Vučić. Ustvrdivši da to nije njegov "politički hir", rekao je kako bi "to značilo razaranje Srbije" i dovelo do toga da državom upravljaju "jedan tajkun i nekoliko inozemnih centara moći, a ne građani Srbije preko svojih izabranih predstavnika".