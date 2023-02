Bolesnom Vladimiru Putinu "dani su odbrojani" i suočit će se s iznenadnim, moguće i nasilnim krajem - kazao je za The Sun bivši šef britanske obavještajne službe MI6 Richard Dearlove. Mjesecima, naime, kruže glasine o navodno teško narušenom zdravlju 70-godišnjeg ruskog vođe potaknute njegovim podbulim licem i drhtavim rukama i nogama.

"Očito nešto nije u redu s njim. Najvjerojatnije objašnjenje je dijagnoza Parkinsonove bolesti", smatra Dearlove nakon što su u javnost procurili novi obavještajni dokumenti prema kojima Putin boluje od raka gušterače i u ranom je stadiju Parkinsonove bolesti.

'Nema dokaza, ali vidi se puno simptoma'

'Ukrajinski obavještajci prije toga su sugerirali da Kremlj koristi Putinove dvojnike koji ga mijenjaju u javnosti, a nedavno je šef ukrajinske obavještajne službe ustvrdio da će ruski vođa "vrlo brzo umrijeti od raka". u to vrijeme pojavile su se i fotografije na kojima se na Putinovim nadlanicama vide tragovi uboda od intravenozne terapije što je dodatno podgrijalo glasine da boluje od raka i pati od teških bolova.

Richard Dearlove je u razgovoru za The Sun rekao da bi i Putinova povećana izolacija (u vrijeme kad je epidmeija covida bila na vrhuncu praktički se posve izolirao u svome uredu) mogla biti povezana s njegovom bolešću.

"Moje je mišljenje da još uvijek nešto nije u redu s njim, medicinski. Nisam liječnik, ali znam da su ga mnogi stručnjaci pomno promatrali i oni misle da je najvjerojatnije objašnjenje - Parkinsonova bolest", rekao je Dearlove.

"Nema konkretnih dokaza, ali kod njega se vidi dosta simptoma. Ako ima Parkinsonovu bolest, to sigurno može utjecati na njegovu prosudbu. Dvije najčešće spominjane dijagnoze u vezi Putina su ili Parkinsonova bolest ili rak krvi. Ili možda oboje? Ali Rusi će očajnički nastojati da Putinovo zdravlje bude državna tajna", dodao je bivši šef MI6.

'Bit će lagano gurnut u stranu ili...'

On smatra da bi Putin, kako se njegovo stanje bude pogoršavalo, mogao biti prebačen u sanatorij i više se nikada ne pojaviti u javnosti.

“Razgovarao sam s jednom osobom iz srednje Europe, koju smatram prilično dobro informiranom. Rekao je da su sada ispunjeni preduvjeti da dođe do prilično iznenadnog kraja Putinove administracije ili samog Putina. Nemoguće je reći kada će se to dogoditi. On je definitivno u vrlo teškom položaju, to nema sumnje. Mislim da bi njegov kraj mogao biti nasilan", rekao je Dearlove.

Po njegovim riječima, Putin će biti ili lagano gurnut u stranu pa će netko njemu blizak preuzeti vlast ili će doći do velikog političkog preokreta i pravog sloma.

"Mislim da su obje te stvari moguće. Stvari su u prilično lošem stanju i on će vjerojatno izgubiti ovaj rat ili će iz njega izaći u poziciji u kojoj će izgledati kao da ga je izgubio.

'Sve dublje tone u rat koji ne može dobiti'

"Mislim da mora postojatii ogromna opozicija unutar Kremlja. Ako stvari po njega nastave ići loše, mislim da su Putinovi dani odbrojani. Tim više ako ima zdravstvenih problema. Kako će se to dogoditi i kada će se to dogoditi, teško je reći, ali ljudi koji su dobro informirani misle da je on u prilično krhkoj situaciji. Sve dublje i dublje tone u rat koji ne može dobiti", rekao je Dearlove.

No, Dearlove smatra da su i snage koje bi mogle donijeti političke promjene u Rusiji krhke.

"Mislim da idemo u drugu fazu u kojoj će biti političkog preokreta zbog rata koji je krenuo po zlu. Ne mislim da će doći do narodnog ustanka u Rusiji, ali zbog katastrofalne situacije u kojoj se nalaze, sigurno postoje velike napetosti u sadašnjem vodstvu. Sve više inteligentnih Rusa mora shvatiti da se nalazi u teškom položaju, pogotovo sada kada se Zapad priprema za isporuku tenkova", rekao je.

"Okolnosti će diktirati kraj Putinova režima. Preduvjeti za njegov kraj već su jasno prisutni. Mislim da je on već u katastrofalnoj poziciji", zaključio je Dearlove.