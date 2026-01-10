U slučaju da mu se ponudi mogućnost otmice bilo kojeg svjetskog vođe, britanski ministar obrane John Healey rekao je za Kyiv Independent da će "pritvoriti (ruskog predsjednika Vladimira) Putina i pozvati ga na odgovornost za ratne zločine".

Govoreći 9. siječnja na mjestu smrtonosnog napada dronom na neboder u Kijevu tijekom noći, Healey je rekao da ti ratni zločini uključuju "ono što je vidio u Buči tijekom jednog od svojih prvih posjeta Ukrajini" i "otmicu neke ukrajinske djece koju je upoznao u Irpinu".

Iako je prije samo tjedan dana bilo uglavnom hipotetsko, smjelo hvatanje venezuelanskog vođe Nicolasa Madura od strane američkog predsjednika Donalda Trumpa napregnulo je, ako ne i prekršilo, međunarodni poredak utemeljen na pravilima i otvorilo mogućnost da druge nacije slijede taj primjer.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Buča, predgrađe sjeverozapadno od Kijeva, postalo je simbol ruskih ratnih zločina nakon što su u travnju 2022. otkrivene masovne grobnice nakon što su ga oslobodile ukrajinske trupe.

Ukrajinsko državno odvjetništvo dokumentiralo je preko 1400 ubojstava civila u okrugu Buča, uključujući 637 u samoj Buči. Među žrtvama je bilo 37 djece.

Pokazujući na zgradu oštećenu dronom iza sebe, Healey je rekao da vam to "govori sve što trebate znati o predsjedniku Putinu i njegovoj odlučnosti ne samo da vodi rat protiv Ukrajine, već da cilja civile, gradove, infrastrukturu o kojoj ljudi apsolutno kritično ovise usred zime".

Foto: Stefan Rousseau, Pa Images/alamy/profimedia

"Ovo je čovjek kojeg treba zaustaviti. Ovo je rat koji se mora zaustaviti. Naša je misija podržati Ukrajinu u njezinoj današnjoj borbi i pomoći u radu na osiguravanju mira za sada", dodao je.

Napad Rusa na Kijev, ima mrtvih

Rusija je tijekom noći s 8. na 9. siječnja bombardirala Ukrajinu raketama i dronovima, ubivši najmanje četiri osobe i ranivši 25 drugih u Kijevu, te ostavivši bez struje stotine tisuća ljudi, a istovremeno poremeteći opskrbu toplinom zbog pada temperatura.

Među poginulima u dvostrukom udaru vatrenim oružjem bio je i bolničar, a 16 od 25 ranjenih je hospitalizirano, rekli su kijevski dužnosnici.

U dijelovima glavnog grada Ukrajine poremećena je opskrba vodom i strujom zbog ruskih napada na kritičnu infrastrukturu, rekao je gradonačelnik Vitalij Kličko. Priopćeno je da je 417.000 kućanstava isključeno s opskrbe strujom.

Kličko je kasnije rekao da je gotovo polovica kijevskih stambenih zgrada - gotovo 6000 - bez grijanja zbog oštećenja kritične infrastrukture, te da je došlo i do poremećaja u opskrbi vodom u gradu.

Kličko: 'Apeliram, napustite grad'

„Činimo sve što možemo da to učinimo što je brže moguće. Ali kombinirani napad na Kijev sinoć bio je najbolniji za kritične infrastrukturne objekte glavnog grada“, rekao je.

„Također apeliram na stanovnike glavnog grada koji imaju mogućnost privremeno napustiti grad , gdje postoje alternativni izvori energije i grijanja, da to učine“, dodao je Kličko.

POGLEDAJTE VIDEO Ni prijetnje smrtnom kaznom ih nisu zaustavile: Drama u Iranu na vrhuncu, situaciju zakuhao i Trump