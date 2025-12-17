Brigitte zbog 'glupih ku*a' ide na sud? Više od 300 žena podnijelo je pritužbu

Više od 300 žena podnijelo je pritužbu nakon što je video pokazao kako francuska prva dama Brigitte Macron feminističke prosvjednice naziva "glupim ku*kama".

Brigitte Macron)72) suočava se s pravnom tužbom nekoliko organizacija, uključujući skupine za ženska prava, nakon što je snimljena kako govori da su feminističke prosvjednice na kazališnoj predstavi u Parizu "glupe kuje", piše Guardian.

Više od 300 žena - točnije 343, što je povijesno simboličan broj u francuskom feminizmu - ovog je tjedna podnijelo tužbu protiv francuske prve dame zbog javne uvrede.

'Jaz između govora i onoga što misli'

Video snimljen prošli tjedan prikazuje Macrona u razgovoru iza pozornice kazališta Folies Bergère u Parizu s Aryjem Abittanom, francuskim glumcem i komičarem koji je prethodno optužen za silovanje.

Prisustvovala je njegovoj predstavi sa svojom kćeri i nekim prijateljima. Prethodne noći, feminističke aktivistice su prekinule predstavu vičući: "Abittan, silovatelju!“

Macron je pitala Abittana kako se osjeća. Kad je rekao da se osjeća uplašeno, ona je prosvjednike nazvala "glupim ku*kama' i rekla da ako se ponovno pojave "izbacit ćemo ih".

odvjetnica feminističkih

Chapelle je rekla da se Macron činila "vrlo angažiranom u borbi za prava žena, ali u stvarnosti možemo reći da postoji jaz između njezinih javnih govora i onoga što ona stvarno misli“.

Ispričala se, ali...

Prekršajni suci su 2024. godine prekinuli istragu o optužbi za silovanje protiv Abittan iz 2021. godine zbog nedostatka dokaza za suđenje. Ta je odluka potvrđena u žalbenom postupku u siječnju ove godine.

Feministička skupina Nous Toutes (Svi mi) koja je sudjelovala u prosvjedu protiv kazališta rekla je da su njezini aktivisti prekinuli Abittaninu predstavu kako bi prosvjedovali protiv onoga što su opisali kao "kulturu nekažnjivosti" oko seksualnog nasilja u Francuskoj.

"Žao mi je ako sam povrijedila žene žrtve“, rekla je Macron ovog tjedna za medij Brut, nazivajući izjave snimljene na videu "privatnim“ komentarima, ali je dodala: "Ne mogu ih požaliti. Istina, supruga sam predsjednika republike, ali prije svega sam svoja. I zato, kada sam privatno, mogu se prepustiti na način koji nije sasvim prikladan.“

Među feminističkim skupinama koje su podnijele tužbu su i Les Tricoteuses Hystériques (Histerične pletilje), osnovane 2024. godine u vrijeme najvećeg francuskog suđenja za silovanje u kojem su deseci muškaraca osuđeni za silovanje Gisèle Pelicot, koju je drogirao njezin bivši suprug.

Odvjetnik obrane u tom je slučaju nazvao žene vani "histeričnima" i "pletiljama" - uspoređujući ih sa ženama koje su gledale i plele dok je giljotina padala tijekom Francuske revolucije.

Broj od 343 podnositeljice pritužbi odnosi se na peticiju iz 1971. za legalizaciju pobačaja u kojoj je 343 žene izjavilo da su prekinule trudnoću.

Nekoliko poznatih osoba izrazilo je podršku feminističkim aktivisticama koje je Macron uvrijedila, prisvajajući uvredu s hashtagom #salesconnes.

Glumica i redateljica Judith Godrèche, vodeća glasnica francuskog pokreta #MeToo, koja je podnijela tužbe u kojima optužuje dva filmska redatelja za seksualni napad na nju dok je bila tinejdžerica, objavila je na društvenim mrežama: "I ja – ja sam također salle conne (prljava, glupa ku*ka) i podržavam sve ostale.“

