VIRALNA SNIMKA /

Emmanuel s natečenim okom, a Brigitte zaplesala i postala DJ-ica

Emmanuel s natečenim okom, a Brigitte zaplesala i postala DJ-ica
Foto: Screenshot/instagram/parismatch

Prva dama Francuske prisustvovala je događaju organiziranom u Disneylandu pokraj Pariza, u sklopu kampanje 'Pièces Jaunes' koja prikuplja sredstva za djecu na bolničkom liječenju

16.1.2026.
11:56
danas.hr
Screenshot/instagram/parismatch
Dok je francuska prva dama Brigitte Macron zabavljala javnost u neobičnoj ulozi DJ-ice, njezin suprug, predsjednik Emmanuel Macron, izazvao je pravu pomutnju pojavivši se u vojnoj bazi s krvavim i natečenim desnim okom. 

Predsjednik Francuske našalio se na račun svog 'potpuno bezopasnog' stanja i rekao da se to može razumjeti kao "nenamjernu referencu na ‘Eye of the Tiger’... Za one koji razumiju referencu, to je znak odlučnosti". 

S druge strane, prva dama Francuske prisustvovala je neformalnijem događaju organiziranom u Disneylandu pokraj Pariza. Događaj je bio organiziran u sklopu kampanje 'Pièces Jaunes' koja prikuplja sredstva za djecu na bolničkom liječenju. Osim Brigitte, događaju je prisustvovao i izbornik francuske nogometne reprezentacije, Didier Deschamps te poznati kuhar Thierry Marx

Mišljenja podijeljena

Snimke na kojima se Brigitte zabavlja na DJ pultu ubrzo su se proširile društvenim mrežama. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Paris Match (@parismatch)

Prva dama Francuske poznata je po svom strogom stavu, a na ovom humanitarnom događaju na kratko je diplomaciju zamijenila glazbom. 

Kao i uvijek kada je riječ o obitelji Macron, reakcije javnosti su podijeljene. Dok većina korisnika na društvenim mrežama hvali njezin "ljudski pristup“ i energiju kojom je razveselila djecu, kritičari smatraju kako ovakvi nastupi "nisu u skladu s dostojanstvom njezine funkcije“.

Potpora djeci na bolničkim odjelima

Brigitte je već godinama dio humanitarne kampanje 'Pièces Jaunes', koja djeluje u Francuskoj i nastoji prikupiti sredstva za poboljšanje života hospitalizirane djece i mladih. 

Akcija traje već dugi niz godina i uključuje brojne događaje, kampanje te prikupljanje donacija diljem zemlje, s ciljem potpore bolničkim odjelima, opremi i programima za djecu sa zdravstvenim poteškoćama.

Na događaju u Parizu, gdje je prva dama preuzela ulogu DJ-ice i zabavljala djecu, cilj je bio upravo potaknuti ljude na doniranje i širenje svijesti o važnosti ove inicijative. Na posebnom događaju okupilo se oko 300 djece koja su se s veseljem pridružila opuštenoj zabavi.

Kampanja 'Pièces Jaunes' traje do 7. veljače, a prikupljena sredstva bit će usmjerena prema poboljšanju uvjeta i kvalitete života djece i adolescenata koji se liječe u bolnici.

