Emmanuel s natečenim okom, a Brigitte zaplesala i postala DJ-ica

Dok je francuska prva dama Brigitte Macron zabavljala javnost u neobičnoj ulozi DJ-ice, njezin suprug, predsjednik Emmanuel Macron, izazvao je pravu pomutnju pojavivši se u vojnoj bazi s krvavim i natečenim desnim okom.

Predsjednik Francuske našalio se na račun svog 'potpuno bezopasnog' stanja i rekao da se to može razumjeti kao "nenamjernu referencu na ‘Eye of the Tiger’... Za one koji razumiju referencu, to je znak odlučnosti".

S druge strane, prva dama Francuske prisustvovala je neformalnijem događaju organiziranom u Disneylandu pokraj Pariza. Događaj je bio organiziran u sklopu kampanje 'Pièces Jaunes' koja prikuplja sredstva za djecu na bolničkom liječenju. Osim Brigitte, događaju je prisustvovao i izbornik francuske nogometne reprezentacije, Didier Deschamps te poznati kuhar Thierry Marx.

Mišljenja podijeljena

Snimke na kojima se Brigitte zabavlja na DJ pultu ubrzo su se proširile društvenim mrežama.

Prva dama Francuske poznata je po svom strogom stavu, a na ovom humanitarnom događaju na kratko je diplomaciju zamijenila glazbom.

Kao i uvijek kada je riječ o obitelji Macron, reakcije javnosti su podijeljene. Dok većina korisnika na društvenim mrežama hvali njezin "ljudski pristup“ i energiju kojom je razveselila djecu, kritičari smatraju kako ovakvi nastupi "nisu u skladu s dostojanstvom njezine funkcije“.

Potpora djeci na bolničkim odjelima

Brigitte je već godinama dio humanitarne kampanje 'Pièces Jaunes', koja djeluje u Francuskoj i nastoji prikupiti sredstva za poboljšanje života hospitalizirane djece i mladih.

Akcija traje već dugi niz godina i uključuje brojne događaje, kampanje te prikupljanje donacija diljem zemlje, s ciljem potpore bolničkim odjelima, opremi i programima za djecu sa zdravstvenim poteškoćama.

Na događaju u Parizu, gdje je prva dama preuzela ulogu DJ-ice i zabavljala djecu, cilj je bio upravo potaknuti ljude na doniranje i širenje svijesti o važnosti ove inicijative. Na posebnom događaju okupilo se oko 300 djece koja su se s veseljem pridružila opuštenoj zabavi.

Kampanja 'Pièces Jaunes' traje do 7. veljače, a prikupljena sredstva bit će usmjerena prema poboljšanju uvjeta i kvalitete života djece i adolescenata koji se liječe u bolnici.

