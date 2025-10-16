ZARUČNIK RAZVALIO VRATA /

Svećenik uhvaćen s polugolom ženom: Snimka se proširila munjevitom brzinom

Foto: X/screenshot

Biskupija Diamantino koja nadzire župu potvrdila je da je pokrenula istragu

16.10.2025.
15:40
Erik Sečić
X/screenshot
Brazilski svećenik Luciano Brago Simplicio iz župe Nossa Senhora Aparecida u ponedjeljak je uhvaćen s polugolom zaručnicom jednog župljanina, javlja The Sun.

Snimka drame munjevito se proširila društvenim mrežama. Na njoj se vidi kako bijesni zaručnik u pratnji nekolicine muškaraca razvaljuje vrata spavaće sobe i kupaonice u župnom dvoru, a potom svoju buduću ženu pronalazi kako leži ispod umivaonika.

Pored nje bez košulje i samo u kratkim hlačama stajao je otac Luciano, koji je prethodno pokušao spriječiti muškarce da uđu. Incident je potresao grad Nova Maringu, malo mjesto u kojem živi tek nešto više od pet tisuća ljudi. 

Bizarno opravdanje 

Svećenik je za bizarnu scenu ponudio zanimljivo opravdanje. Naveo je da ga je žena zamolila da se istušira i presvuče jer je tog jutra radila u crkvi. Njegovo objašnjenje nije zadovoljilo mještane, a lokalni mediji naveli su da je privremeno suspendiran.

Biskupija Diamantino koja nadzire župu potvrdila je da je pokrenula istragu. "Poduzimamo sve kanonske mjere predviđene crkvenim pravom", istaknula je biskupija u priopćenju te pozvala župljane na razumijevanje i molitvu. 

Svećenik uhvaćen s polugolom ženom: Snimka se proširila munjevitom brzinom