Putin stavio 'Sotonu' u pripravnost. Božo Kovačević: 'Ne možemo biti sigurni da je blef'

U Rusiji su u tijeku radovi na stavljanju interkontinentalne balističke rakete Sarmat u borbenu pripravnost, poručio je zapovjednik ruske strateške raketne vojske, general-pukovnik Sergej Karakajev. Ruska novinska agencija TASS javlja da su "danas u Strateške raketne snage uvedeni raketni sustavi pete generacije 'Jars' i 'Avangard'". "Najnoviji interkontinentalni balistički sustav Sarmat će uskoro ući u borbenu dužnost", rekao je Karakajev.

Prema ruskom Ministarstvu obrane, provedba državnog programa omogućila je obnovu raketnih snaga. Trenutačno je više od 88 posto raketnih sustava u operativnom inventaru ruske strateške raketne vojske čine moderni sustavi.

Sarmat na zapadu zovu i "Sotona", jedno je od šest naprednih strateških oruđa koje je Vladimir Putin predstavio prije nešto više od četiri godine, 1. ožujka 2018. Tada je predstavljen i hipersonični Avangard, zatim Kanyon i Status-6, podvodna plovila s nuklearnim naoružanjem, jedan laserski sustav sličan američkom AN/SEQ-3.

S obzirom da ova ruska prijetnja baca novo svijetlo na sukob i moguću dodatnu eskalaciju o svemu smo razgovarali s bivšim veleposlanikom u Rusiji Božom Kovačevićem koji smatra da je ovo još jedan dokaz da se sukob u i oko Ukrajine intenzivira.

Što je Rusija htjela postići objavom da se 'Sarmat' stavlja u borbenu pripravnost?

"Želi izazvati strah među stanovništvom država koje pomažu Ukrajini kako bi se napravio pritisak na vlade tih država da odustanu od pomoći u Ukrajini. To je glavna poruka. Pretpostavljam da će Rusija odgovoriti pojačanim intenzitetom svojih djelovanja u Ukrajini, ali zapravo ta prijetnja znači da je Rusija spremna gađati one države koje Ukrajini isporučuju dalekometno oružje."

Što bi se dogodilo da Rusija sad baci Sarmat?

"Upotreba nuklearnog oružja bi povlačila za sobom odgovor - nuklearni. Vrlo brzo uništenje cjelokupne ljudske civilizacije na Zemlji. Pretpostavljam da ako Zapad ustraje na toj pomoći u Ukrajini, da ruski odgovor neće biti upotreba strateškog nuklearnog naoružanja, nego eventualno taktičkog, ali i to je korak prema propasti."

Mislite da Rusija neće tako skoro iskoristiti nukearno oružje?

"Zasad je samo riječ o pokušajima odvraćanja od daljnje potpore Ukrajini. Znamo da je Rusija povukla nekoliko crvenih linija i da je sve te crvene linije Zapad ignorirao. Prva linija je bila da Ukrajina ne može u NATO, pa Zapad inzistira da može. Druga je bila da Švedska i Finska ne smiju u NATO jer će biti strašne posljedice pa su te zemlje ušle u NATO, a nikakvih posljedica nije bilo. Treća je bila da ako bude teritorijalna cjelovitost Rusije ugrožena, onda će Rusija upotrijebiti nuklearno oružje. Ukrajina je okupirala dio regije Kursk i ništa se nije dogodilo. Na temelju toga ukrajinski vođe su zaključile da su sve ruske crvene linije zapravo blef i pokušavaju uvjeriti svoje zapadne saveznike da su sve te prijetnje blef. Ali, kako možemo biti sigurni da Rusija neće povući još jedan iracionalan korak kao što je bila odluka o osvajanju Ukrajine."

Kako bi se Zapad SAD trebao postaviti?

"Treba intenzivirati diplomatske napore. Nema nikakve dvojbe da je Rusija izravni krivac i odgovorna je za agresiju na Ukrajinu, ali iz ruske perspektive to je opravdano činjenicom da je Zapad 20 godina u potpunosti ignorirao sve ruske prijedloge o izgradnji sigurnosne arhitekture u Europi. To ignoriranje je utjecalo na iracionalno ponašanje ruskih vlasti, ali i ignoriranje njihovih upozorenja je bilo iracionalno. Dakle, valja pozvati i kolektivni zapad i Rusiju i Kinu da budu racionalni, da razmišljaju o svom opstanku i opstanku cijelog svijeta i da pokušaju izbjeći treći svjetski rat."

S obzirom na to da smo mi isto jedna od država koja pomaže u Ukrajini trebamo li se bojati?

"Rusija NATO percipira kao svog neprijatelja, a Ameriku kao vođu NATO- a, tako da mi u tom kontekstu nismo osobito važni. Ne bismo bili glavni cilj, ali bismo bili kolateralna žrtva. Treba intenzivirati rasprave na političkoj razini unutar NATO saveza o tome da li je politika kakvu trenutačno NATO provodi racionalna i dugoročno održiva. Jasno je da si NATO ne može dopustiti da ga Rusija ucjenjuje, ali ni Rusija si ne želi dopustiti da nju ucjenjuje NATO. Sve dok je deklarirani cilj Zapada nanijeti Rusiji strateški poraz ne možemo očekivati od Rusije da se ponaša pomirljivo."

Što mislite kako će na ovo reagirati i što bi mogao napraviti Donald Trump?

"On je najavio da želi prekinuti sa dosadašnjim vidovima američke pomoći Ukrajini, da želi primorati Putina i helenskog na pregovore, a razumno je pretpostaviti da bi mogući ishod tih pregovora bile ukrajinske teritorijalne koncesije u Rusiji. Ali da li to znači da bi Trump odustao od bilo kakve pomoći u Ukrajini, vjerojatno ne pod uvjetom da to ne bude pomoć, nego da to bude ukrajinska kupovina američkog oružja. Eventualno zamjena za ukrajinske prirodne resurse. Iz Trumpove perspektive, iz perspektive njegovih birača Amerika nema koristi od sadašnjeg rata u Ukrajini. Ako bi uspijeli stvari postaviti tako da Amerika ima neku izravnu korist od toga onda bi Trump bio spreman trgovati s Ukrajinom, ne obazirući se na ruske prijetnje i ruske interese. Veliki interes za Elona Muska za Ukrajinu može biti najava moguće nove verzije rata zvijezda. To je u vrijeme predsjednika Reagana bila koncepcija koja je primorala tadašnji Sovjetski Savez na pojačano izdvajanje za obranu, što je rezultiralo ekonomskim kolapsom te zemlje. Eventualni neki novi rat zvijezda bi možda mogao utjecati na to da Rusija zauzme neki mekši stav, ali to su sve zasad samo spekulacije."

