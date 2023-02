Bivši predsjednik Slovenije, Borut Pahor, bio je 30 godina u politici. Prošao je sve - od predsjednika parlamenta, preko premijera, do predsjednika države. Nedostaje li mu stari posao? Baš i ne.

"Nedostaju mi ljudi, da s njima razgovaram, da se grlimo i da radimo selfije. Naravno, politika je bila moja ljubav, moja strast, i to neće nestati preko noći. Na neki način sam sretan da je s s mojih leđa pala ta odgovornost i taj pasivni stres", rekao je Pahor za RTL Direkt.

Sve samo ne tipični političar

Prve kampanje radio je u starom golfu s megafonom. Od tada je itekako pratio trendove pa je 2012. postao prvi slovenski Instagram predsjednik. Trči, slavi rođendan, radi selfije. Na Instagramu ga možete vidjeti opuštenog, u pizzeriji dok mijesi tijesto, usisava umjesto čistačice u uredu, radi u frizerskom, vesla. Nalazi se svugdje - u bolnici, na tržnici, u kinu. Borut Pahor ima i svoj hashtag. Boruting je postao trend nakon što su svi htjeli rekreirati nezaboravnu fotografiju njega naslonjenog na ogradu.

"I danas također radim preko filtera. Izaberem tekst, fotografiju, ali svejedno tipku 'objavi' stisne moja asistentica. Za slovenske razmjere imam jako puno pratitelja - 300 tisuća", govori Pahor.

Preko društvenih mreža osvojio je izbore. Bira što će objaviti, a videa u kampanji snimao mu je sin. Popularan je i među djecom, a uglavnom ga prepoznaju s Instagrama. Neki ga znaju i kao Barbie. To je nadimak kojeg je zaradio puno prije političke karijere jer je kao student bio model, ali i sportaš. Još uvijek trči maratone i svakodnevno vježba. A kako će biti prvoj slovenskoj predsjednici u povijesti?

"Ja sam radio s vašom predsjednicom Vlade i prijateljicom Jadrankom Kosor, i predsjednicom države, mojom prijateljicom - Kolindom Grabar Kitarović. Iako smijem reći, otvoreno, obje su mi se požalile da je još malo teže ženama na tako visokoj funkciji u politici. Ja to razumijem i mislim da je to istina. Mislim da muškarac sam odlučuje o tome koliko želi da ga se ocjenjuje po izgledu, dok se kod žena to podrazumijeva i često ih to smeta", govori Pahor.

'Kosor je malo sada ljuta na mene'

Iz hrvatske perspektive najvažnija stvar koju je Borut Pahor napravio je potpisivanje arbitražnog sporazuma s tadašnjom premijerkom Kosor s kojom je još uvijek dobar prijatelj.

"Mi smo veliki prijatelji, ali sada je malo ljuta na mene. Zato što sam joj obećao da ćemo zajedno ići na jednu konferenciju u Baku gdje je ona imala važnu ulogu. Ja sam se u posljednjem trenutku predomislio i idem na konferenciju u Tursku zbog drugih razloga i zbog toga je bila malo ljuta, što sam otkazao Baku", kazao je bivši predsjednik Slovenije.

Prodaje svoju veliku ljubav

Svoj Renault 4 kupio ga je baš kada su Hrvatska i Slovenija proglasile neovisnost. S njim je znao ići i na posao kao premijer i predsjednik, a sada ga prodaje.

"To je jedna gospođa imala 10 godina, ona je bila prvi vlasnik, ona je iz Portoroža. I nikad s ovim autom nije išla kada bi kiša padala. I tada sam znao to je moj auto", kaže Pahor.

Dao je gospođi iz Portoroža tada oko 500 maraka. Sada se na dražbi za četvorku nudi 60 tisuća eura.

"Mislio sam se što ću sada s njom. 20 godina sam radio s djecom oboljelom od raka i onda sam ga odlučio staviti na licitaciju i dati sav novac za djecu oboljelu od raka. Teško se rastati", govori.

Rastat će se za šest dana. Uz jedan rekord jer kada dražba završi, ovo će biti najskuplje prodani Renault 4 ikada.