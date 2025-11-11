FREEMAIL
SMRTONOSNA EKSPLOZIJA /

Bombaš samoubojica ubio najmanje 12 ljudi: 'Istražujemo ovaj incident'

Bombaš samoubojica ubio najmanje 12 ljudi: 'Istražujemo ovaj incident'
Foto: Profimedia

Snimke objavljene u lokalnim medijima prikazuju ljude oblivene krvlju

11.11.2025.
12:08
Hina
Profimedia
Napadač samoubojica ubio je najmanje 12 ljudi ispred zgrade suda u pakistanskoj prijestolnici Islamabadu u utorak, izjavio je ministar unutarnjih poslova Mosin Nakvi. Nekoliko drugih je ranjeno, a neki su u kritičnom stanju, rekao je izvor iz bolnice.

Napadač je pokušao ući u sudsku zgradu, no aktivirao je eksplozivnu napravu ispred nje, u blizini policijskog vozila, pošto je ondje čekao oko 10 do 15 minuta, rekao je Nakvi novinarima na mjestu događaja.

„Istražujemo ovaj incident iz više aspekata. Ovo nije samo još jedan bombaški napad. Dogodilo se usred Islamabada“, rekao je ministar.

Gdje se dogodila eksplozija?

Eksplozija se dogodila u blizini ulaza u Okružni sud u Islamabadu, koji je obično prepun stranaka u postupcima.

Na videosnimkama i fotografijama objavljenima u lokalnim medijima vide se ljudi prekriveni krvlju kako leže pokraj policijskog vozila.

