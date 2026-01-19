Bolsonaro će ranije iz zatvora, ali samo ako se prihvati knjige: Evo u čemu je kvaka

Bivši brazilski predsjednik Jair Bolsonaro mogao bi smanjiti zatvorsku kaznu čitanjem knjiga, piše Guardian. Njegovi odvjetnici su se očito temeljito upoznali s brazilskim kaznenim zakonom i pronašli način kako bi bivšem predsjedniku pomogli smanjiti zatvorsku kaznu od 27 godina, izrečenu prošle godine zbog planiranja državnog udara.

Problem je, međutim, u tome što Bolsonaro nikada nije bio poznat kao ljubitelj literature. "Žao mi je, nemam vremena za čitanje. Prošle su tri godine otkako sam pročitao neku knjigu", izjavio je Bolsonaro jednom prilikom.

Brazilskim zakonima predviđena je mogućnost da zatvorenici čitanjem smanje kaznu - četiri dana po pročitanoj knjizi. U četvrtak je sudac Vrhovnog suda, na zahtjev njegove obrane, odobrio Bolsonaru sudjelovanje u tom programu.

Na popisu literature koji mu je odobren nalaze se brazilska djela o pravima autohtonih naroda, rasizmu, zaštiti okoliša i nasilju tijekom vojne diktature iz razdoblja 1964. – 1985.

Među naslovima se nalazi i roman "Um Defeito de Cor" autorice Ane Marije Gonçalves, opsežno djelo od gotovo 950 stranica koje, kako se navodi, donosi "povijest Brazila iz perspektive crne žene". Na popisu je i "Democracy!", ilustrirana publicistička knjiga za djecu o demokraciji.

Premještaj u zatvor najviše sigurnosti

Neke od odobrenih knjiga, poput "Rata i mira" ili "Don Quijotea", imaju više od tisuću stranica. Bolsonaro se jednom pojavio u javnosti s knjigom slične debljine, memoarima Winstona Churchilla o Drugom svjetskom ratu.

Kako bi ostvarili pravo na smanjenje kazne, zatvorenici moraju dokazati da su knjige doista pročitali, i to pisanjem izvještaja koje predaju zatvorskim vlastima.

Tijekom predsjedničke kampanje 2018., upitan o omiljenoj knjizi, Bolsonaro je naveo naslov koji je napisao Carlos Alberto Brilhante Ustra, ozloglašeni vojni pukovnik optužen za mučenje stotina zatvorenika tijekom diktature. "To je prava priča o Brazilu, s činjenicama, podacima i stvarnim događajima", govorio je tada Bolsonaro.

Ustraova knjiga ne nalazi se na službenom popisu za skraćivanje kazne, ali se na njemu nalazi djelo "Još sam ovdje", koje govori o sudbini zatvorenika koji su nestajali u centrima za mučenje tijekom vojne vladavine.

Bolsonaro je prošlog tjedna premješten u zatvor najviše sigurnosti u glavnom gradu Brazilije, nakon što je Božić proveo pritvoren u bazi savezne policije.

