Blokirane stranice s dječjom pornografijom na Darknetu: U bazi 21.000 bolesnih videa

Njemačke vlasti su u suradnji s brazilskom policijom zatvorile dvije platforme na Darknetu koje su sadržavale materijale s dječjom pornografijom, priopćila je policija u srijedu.

"Na dvije platforme bilo je više od 350.000 korisnika a u bazi podataka se nalazilo više od 21.000 videa s dječjom pornografijom", priopćio je Centar za borbu protiv dječje pornografije i zlostavljanja na internetu (ZKI) sa sjedištem u bavarskom Bambergu.

Do rujna, kada je stranica blokirana, zabilježeno je gotovo milijun pregleda.

Članarinu plaćali u bitcoinu

Serveri su se nalazili u Njemačkoj, a peruanski državljanin koji je upravljao internetskim platformama uhićen je prije nekoliko tjedana u Brazilu i nalazi se u istražnom zatvoru.

Video materijali su korisnicima bili besplatno na raspolaganju no bila je moguća i pretplata u visini od 0,0001 bitcoina (oko 95 eura) mjesečno.

Kako javljaju njemački mediji, radi se o stranicama "Videos Sebick" i "Videos Yad". Istražitelji ZKI-ja sada pokušavaju otkriti korisnike obiju stranica u Njemačkoj.

