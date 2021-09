Bliži li se pandemija kraju? Vidimo li svjetlo na kraju tunela? Čini se da je odgovor - ne, barem što se idućih nekoliko mjeseci tiče. Znanstvenici nam poručuju da se pripremimo na još jednu zimu koju će obilježiti povremena zatvaranja škola i rad od kuće. Slažu se i u stavu da će gotovo svi ljudi doći u kontakt s virusom, bilo kroz cijepljenje, bilo kroz preboljenje ili oboje.

Neki će, kažu stručnjaci, imati nesreću zaraziti se i dva puta. Stvarat će se i nove varijante i cijela stvar neće završiti dok god virus "ne takne" svakog od nas.

"U cijelom svijetu stvaraju se nova žarišta, ali može se dogoditi da u idućem razdoblju dođe do pada broja zaraženih, ali i do novog rasta u kasnu jesen i zimu", rekao je za Bloomberg američki epidemiolog i Bidenov savjetnik Michael Osterholm.

Mala mogućnost za eliminaciju virusa

Navodi i da nam velik broj necijepljenih u svijetu u kombinaciji s otvaranjem ekonomija daje malo šanse za eliminaciju virusa.

"Čak i ako se poveća procijepljenost, uvijek će biti onih koji su ranjivi na virus poput novorođenčadi ili ljudi koji se, iz nekog razloga, ne smiju cijepiti", objašnjava Osterholm i nastavlja:

"Idućih nekoliko mjeseci bit će teško. Glavna opasnost nam je potencijalni razvoj sojeva otpornih na cjepivo. Slikovito, koronavirus vam je kao šumski požar koji se neće zaustaviti dok god ne spali i posljednje drvo."

Za razliku od Osterholma, Monica Gandhi, infektologinja sa Sveučilišta u Kaliforniji, smatra da pandemija ide prema kraju te da ćemo tijekom listopada "lakše disati".

'Optimistična sam, ali već sam jednom pogriješila'

"I prijašnje pandemije završile su onda kad virus više nije imao prostora za širenje, a mislim da je dosad već dosta ljudi steklo imunitet, bilo preboljenjem, bilo cijepljenjem. Iako se virusi brzo mijenjaju, njihove mutacije u konačnici najviše štete njima samima i oni s vremenom slabe. Mislim da je delta varijanta vrhunac moći Covida", objašnjava Ghandi za Washington Post, ali i upozorava da je u svojim prognozama već jednom bila u krivu.

Bilo je to u veljači 2020. kada je rekla da će ljudi zajedno učiniti sve da zaustave pandemiju koja je već tada ubijala 100 Amerikanaca dnevno. Takvo ujedinjenje i akcija nisu se dogodili.

Profesor medicinske etike sa Sveučilišta u Pennsylvaniji Ezekiel Emanuel kaže da se još gotovo nitko na svijetu nije vratio u "staro normalno".

"U ožujku 2020. rekao sam da ćemo se vratiti u normalno do studenog 2021. Tada su me nazvali pesimistom. Sada mislim da je to najranije proljeće 2022., a možda i kasnije jer delta varijanta i dalje prijeti, a moguće je i da se pojavi neka nova, otpornija na cjepiva."

Kako će i kada pandemija završiti?

Sada je već, navodi Bloomberg, posve jasno da u idućih šest mjeseci nećemo vidjeti kraj. Stručnjaci se generalno slažu da će pandemija biti stavljena pod kontrolu jednom kad većina ljudi, možda 90-95 posto svjetske populacije, stekne određeni imunitet zahvaljujući imunizaciji ili preboljenoj infekciji.

Ključni element u borbi protiv Covida mora biti cijepljenje.

"Bez cijepljenja, pojedinac je kao glineni golub, jer će se virus širiti i pronaći skoro sve ove jeseni i zime", upozorava Lon Simonsen, epidemiologinja i profesorica Sveučilišta Roskilde u Danskoj.

Prema Bloombergovim podacima, u svijetu je dosad iskorišteno 5,66 milijardi doza cjepiva. No, problem je što nisu svi uspješni poput većeg dijela EU, SAD-a i Kine. Većina afričkih zemalja dala je jedva toliko doza da pokrije manje od pet posto svojih stanovnika s dvije doze. Udio cijepljenih nije velik ni u mnogoljudnoj Indiji - svega 26 posto.

Neće svugdje biti isto

Erica Charters, profesorica s Oxforda, smatra da će se pandemija okončati u različito vrijeme na različitim mjestima, baš kao i prethodne epidemije.

"Vlade sada moraju odlučiti s koliko bolesti mogu živjeti", dodaje.

A pristupi se razlikuju, od države do države. Dok neke zemlje i dalje ciljaju na nula zaraženih, sve je manje vjerojatno da će Covid biti u potpunost iskorijenjen. S jedne strane imamo Dansku, Švedsku ili Singapur koje su virus uspjele kako tako staviti pod kontrolu pa se lagano kreću prema ukidanju svih mjera. S druge strane, tu su Kina, Hong Kong i Novi Zeland koji nastavljaju svoju politiku "eliminacije virusa".

Charters objašnjava kako pandemija neće u svim dijelovima svijeta završiti u isto vrijeme.

"Kraj će biti kaotičan i ostavit će posljedice iza sebe. No, prije kraja, većina nas se mora pripremiti na još nekoliko mjeseci pandemijske stiske. Svi koji misle da će se ovo riješiti za nekoliko tjedana ili mjeseci, u krivu su", dodaje profesorica.