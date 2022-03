Nekadašnji hrvatski veleposlanik u Moskvi Božo Kovačević gostovao je u nedjelju u studiju RTL-a Danas i odmah odgovorio na pitanje na što je sve Vladimir Putin spreman:

"Nakon što je, prema mom mišljenju, donio iracionalnu odluku da napadne Ukrajine gotovo je sve moguće. Ja ne znam na što je spreman, ali budući da je počeo prijetiti nuklearnim oružjem, možemo zaključiti da je spreman na sve", kaže Kovačević.

Bivši veleposlanik je imao priliku razgovarati s njim nekoliko puta.

Ostvario je ono što je većina građana očekivala

"Prije se moglo osjetiti da je Putin čovjek kojemu je stalo do sudbine njegove zemlje i do blagostanja njegovih građana. Bio je čovjek koji je na maksimalno odgovaran način zastupao interese Ruske federacije.

Cijena koju je Rusija platila, a da bio on ekonomski i politički stabilizirao zemlju bila je gubitak demokracije i nepoštivanje demokratskih standarda, ali je ostvario ono što je većina građana od njega očekivala. Poboljšao je životni standard i, što je još važnije, roditeljima je omogućio da vjeruju kako će njihova djeca živjeti bolje nego oni", kazao je Kovačević.

"Međutim, sada je Putin povukao potez zbog kojeg će većina građana Federacije opravdano misliti da će im djeca živjeti lošije. Od predsjednika kojim su se Rusi ponosili postao je predsjednik kojeg Rusi u najmanju ruku ne vole. Jer je ugrozio njihovu perspektivu za bolji život i perspektivu njihove djece", dodao je tome Kovačević.

Vlada li sam ili postoje ljudi koji mogu na njega utjecati?

"To je pitanje za milijun dolara. Putin čak ni svoje najbliže ljude, koje je on imenovao na ta mjesta, ne sluša i očito je da im ne vjeruje. U ovom ratu mora se oslanjati na ministra obrane Šojgua koji nije čovjek iz Putinovog tima iz 90-ih godina. On je sovjetski čovjek, veteran iz Afganistana. On je još '92 bio na poziciji ministra. Budući da je sovjetski čovjek, a obnavljanje Saveza je nešto na što se Putin poziva, zato ga Šojgu vjerno služi", smatra Kovačević koji je imao i priliku upoznati i Šojgua.

Putinu je važno da rat u Ukrajini deklarira kao pobjedu

Bivši hrvatski veleposlanik rekao je također kako misli da ljudi u Putinovom najbližem krugu ne smiju proturječiti. Ruska invazija na Ukrajinu ulazi u drugi mjesec, hoće li sve biti gotovo do 9. svibnja, za Rusiju važnog datuma, Dana pobjede?

"Može završiti ako Putin tako odluči. U ovom razdoblju do 9. svibnja ključan je problem kako nedvojbeni poraz koji je ruska vojska već doživjela, a koji će što duže traje invazija biti sve uvjerljiviji, kako taj poraz predstaviti kao pobjedu. Očito je Putinu važno da deklarira pobjedu unatoč tome što je poražen", kaže Kovačević.

"Ako ruska javnost shvati da je akcija u Ukrajini bila neuspješna, to u pitanje dovodi položaj Putina u Rusiji", rekao je bivši veleposlanik i izrazio mišljenje da, ako rat u Ukrajini potraje, da će u pitanje biti doveden i sam opstanak Ruske federacije kao države.

Koliko su izgledni pregovori između Putina i Zelenskog? "Zasad nisu izgledni i mislim da bi bilo dobro da međunarodni čimbenici izvrše jači pritisak na Putina, ali ne na način na koji je to učinio Biden prozivajući ga zločincem. Tako isključujete mogućnost da s njim pregovarate, a Putin jedino dostojnim za pregovaranje smatra SAD. Sjedne li Putin sa Zelenskim za stol, to će za njega zapravo značiti poraz", zaključio je Kovačević.

