Američki špijun i umirovljeni general James Clapper, koji je nadzirao CIA-u, FBI i NSA-u te je bio jedan od glavnih savjetnika bivšeg američkog predsjednika Baracka Obame, donio je zaključke kakav bi se obavještajni rad mogao odvijati kako bi se utvrdilo ponašanje i razmišljanje ruskog predsjednika Vladimira Putina.

"Putin je u velikoj mjeri izoliran, posebno u posljednje dvije godine otkako traje pandemija, a uz to je činjenica da ima vrlo malo ljudi koji mu imaju pristup. To čini prikupljanje obavještajnih podataka kojima se može vjerovati vrlo teškim, tako da se puno čita o tome što on radi i govori javno", rekao je za BBC.

'Nadam se da je racionalan'

Na pitanje je li Putin racionalan, Clapper odgovara da se "nada ako imate posla sa šefom države koji ima prst na gumbu za najveći nuklearni arsenal na svijetu, da razmišlja racionalno."

Odgovarajući na pitanje postoji li plan Zapada kako poraziti Putina ili se sve svodi na davanje oružja Ukrajini, Clapper kaže: "Mislim da smo već u ratu iscrpljivanja. Prvi napad Rusa zapravo je propao, a sada smo u pat poziciji... Tko će prvi trepnuti? Ne znam kako će se to odigrati."

"Mislim da je otpor Ukrajinaca bio iznenađenje i inspiracija za mnoge ljude, potaknuo je Europu i izazvao je ujedinjeni dvostranački odgovor ovdje u Sjedinjenim Državama, politički, što je za nas vrlo neobično. Svi ti čimbenici sigurno bi mogli promijeniti računicu i (potaknuti) da se učini više", kaže.

'Imaju niži prag korištenja nuklearne sile'

No pitanje je što je to više.

"Spor je oko toga treba li imati zonu zabrane letova, a to pitanje je naravno podbadanje medvjeda. To je jako osjetljivo - činjenica da Rusi imaju niži prag upotrebe taktičkog nuklearnog oružja od nas pa postoji razumljiva zabrinutost oko toga koliko daleko možemo djelovati prije nego što Rusi prvi put upotrijebe kemijsko oružje ili čak razmotre upotrebu nuklearnog oružja", navodi.

"Postoje razne stvari koje možemo učiniti - ali Ukrajina nije članica NATO-a - to je posrijedi", kaže, ali i upozorava: "Uz sve to, ako se humanitarna kriza produbi, a mi nastavimo gledati ove slike tih bezumnih, brutalnih napada na civilno stanovništvo i civilnu infrastrukturu, računica bi se mogla promijeniti."

Sve o ratu u Ukrajini iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.