BIVŠI PRIPADNICI ARMIJE BiH OSUĐENI ZA TEŽAK ZLOČIN: Za vrijeme rata silovali maloljetnu djevojku

Prizivno vijeće Suda Bosne i Hercegovine osudilo je u petak dvojicu nekadašnjih pripadnika bošnjačke Armije BiH na po šest godina zatvora zbog silovanja maloljetne djevojke na području Sarajeva za vrijeme rata 1993. godine. Kako je objavio portal Detektor koji prati procesuiranja ratnih zločina, pravomoćne presude izrečene su protiv Samira Kešmera i Mirsada Menzilovića, za silovanje počinjeno 1993. u Sarajevu.

Prvostupanjskim postupkom njih dvojica bili su osuđeni na kazne zatvora od pet godina, ali im je drugostupanjsko vijeće Suda BiH povećalo kaznu zatvora za po godinu dana. Sud je naložio da dvojica ratnih zločinaca isplate žrtvi silovanja sa zaštićenim identitetom ukupno 30.000 maraka (oko 15.000 eura).

Ponovljeno suđenje

“Sud je utvrdio da su Kešmer i Menzilović sredinom svibnja u jednoj zgradi u Sarajevu tukli, vrijeđali na nacionalnoj osnovi, a potom i silovali maloljetnu ‘A’, prijeteći joj da će je ubiti, a sve to je trajalo nekoliko sati”, stoji u presudi. Pojašnjava se kako za to postoje i dodatni svjedoci koji su imali saznanja o silovanju maloljetne djevojke. Sudsko vijeće je prigodom odmjeravanja kazne kao otežavajuće okolnosti navelo brutalnost i bezobzirnost u počinjenju kaznenog djela, kao i to da je žrtva bila maloljetna.

Suđenje Kešmeru i Menziloviću je ponovljeno nakon što je Prizivno vijeće Suda BiH ukinulo prvostupanjsku presudu kojom su osuđeni na po pet godina zatvora. Prvooptuženi u ovome predmetu, također bivši pripadnik Armije BiH Elvir Muminović, je prvostupanjskom presudom bio osuđen na šest godina zatvora. No, postupak protiv njega je razdvojen. On je nedostupan vlastima BiH i nalazi se u bijegu.