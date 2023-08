Čini se da samo Jevgenij Prigožin nije očekivao tako iznenadan kraj, rekao je Božo Kovačević, bivši hrvatski veleposlanik u Moskvi koji je gostovao u RTL-u Danas. Da je, smatra Kovačević, nikada sebi šef Wagnera nebi dopustio koristiti se avionima u ruskom zračnom prostoru gdje sigurnost tih aviona ovisi isključivo o tamošnjim vlastima.

"Ovo je ruski potpis, uvjeren sam. Premda treba ostaviti mogućnost neke diverzije. Posljednjih mjeseci svjedočimo učestalim uspješnim diverzijama na ruskom tlu pa nije isključeno da je i to jedna od njih. Ali, mislim da je 99,99 posto vjerojatnosti da je to organizirana akcija ruskih vlasti", objasnio je bivši hrvatski veleposlanik iz Moskve.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Wagner je oslabio

Ipak, kada je Rusija u pitanju ne mogu se isključiti ni najnevjerojatniji slučajevi, smatra Kovačević. Još nema službene potvrde o smrti šefa Wagnera, a ni svi testovi nisu provedeni.

"Nema organizirane države u kojoj vlast postiže nagodbe s onima koji su poduzeli oružanu pobunu i pritom poubijali vojnike. I u ovom govoru je govorio da glavnu opasnost predstavljaju neprijatelji iznutra - jasno je pod to se može podvesti Prigožin i njegove postrojbe", otkrio je Božo Kovačević.

Prigožin je bio zapovijednik vojske, a njegova smrt itekako je oslabila Wagner. Pojedinci, oni najradikalniji, spremni su na novu pobunu što su otkrili i svojom objavom, kazao je Kovačević. Zaninmljivo je što su tu objavu Wagnerovci završili riječima: "Slava Rusiji!"

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ipak, bivši hrvatski veleposlanik iz Moskve smatra da je već gušenje pobune oslabilo Wagner jer nema više dotoka financijskih sredstava. A sve bi se moglo svesti na ono što je Wagner bio i ranije - instrument ruske države kojim upravlja vojna obavještajna služba.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Utkin, ako je poginuo, zapravo je pravi zapovjednik Wagnera i po njegovom nadimku Wagner je ta postrojba dobila ime", objasnio je Kovačević.

Putin ne može jamčiti sigurnost

"Ženski glas govori: Gledaj, gledaj, pada, mora da je to bespilotna letjelica, srušila ju je protuzračna obrana. Svakako je izgledalo kao, za rusku stranu, poželjna interpretacija da je protuzračna obrana mislila da je to neki neprijateljski objekt. Zašto je moguće, zašto je velika vjerojatnost da je djelovala protuzračna obrana jer se na toj ruti rezidencija predsjednika koja je vrlo štićen objekt", rekao je Božo Kovačević.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Glavna hipoteza, dodao je, od koje polazi istraga je to što je, tijekom servisa, u avion postavljen eksploziv. Istraga je u tijeku, a predmet je i Prigožinov privatni pilot koji se nije pojavio na poslu, već je umjesto njega došao kolega iz Petrograda kako bi upravljao avionom.

Što se tiče ukrajinskog desanta na Krim, Božo Kovačević smatra da su Ukrajinci time htjeli dati dodatnu notu Danu državnosti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To je još jedan od pokazatelja da je Putinova osnovna zamisao provesti specijalnu vojnu operaciju - propala. To je rat punog opsega koji se vodi i na ruskom teritoriju. Kad Putin govori o tome da će zajamčiti sigurnost ruskim građanima, upravo je to ono što im on ne može jamčiti", zaključio je Božo Kovačević, bivši hrvatski veleposlanik u Moskvi.