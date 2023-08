Ruski predsjednik Vladimir Putin izrazio je u srijedu iskrenu sućut obiteljima poginulih u padu zrakoplova među kojima je bio i Jevgenij Prigožin za kojeg je kazao da je bio "nadaren poslovni čovjek".

Putin je u televizijskoj izjavi rekao da treba pričekati rezultate službene istrage pada zrakoplova u srijedu navečer u kojem je poginulo svih deset putnika i posade.

"O zrakoplovnoj tragediji ponajprije želim izraziti iskrenu sućut obiteljima žrtava. To je uvijek tragedija. Doista, ako su zaposlenici skupine Wagner bili ondje, a prvi podaci ukazuju da jesu, želio bih napomenuti da su ti ljudi dali znatan doprinos našoj zajedničkoj stvari, borbi protiv neonacističkog režima u Ukrajini, to pamtimo, to znamo i nikada nećemo zaboraviti", rekao je.

"Znam Prigožina jako dugo, od početka 90-ih. "Bio je to čovjek teške sudbine, koji je počinio teške pogreške u svom životu, ali je postizao potrebne rezultate", rekao je Putin na sastanku koji

"Bio je nadarena osoba, nadaren poslovni čovjek, radio je ne samo u našoj zemlji i postizao je rezultate, već i u inozemstvu, posebno Africi. Sudjelovao je u poslovima s naftom, plinom, dragocjenim metalima i dragim kamenjem".

"Koliko znam, jučer se vratio iz Afrike. Sastao se ondje s nekim dužnosnicima", rekao je Putin.

Najavio istragu

Naglasio je da će istraga potrajati, ali će se temeljito provesti.

"Bit će provedena do kraja. U to nema sumnje. Vidjet ćemo što će reći istražitelji".

Ranije su ruske vlasti potvrdile da je Prigožin bio u privatnom mlaznom zrakoplovu koji se srušio u srijedu navečer, pri čemu su poginuli svi putnici, no Kremlj i ministarstvo obrane do sada se se nisu očitovali.

I sam predsjednik Vladimir Putin koji se virtualno obratio čelnicima zemalja BRICS-a okupljenih u Južnoafričkoj Republici nije spomenuo nesreću, kao ni šef diplomacije Sergej Lavrov koji sudjeluje na sastanku na vrhu.

Putin je u izjavi sućuti pozdravio "doprinos" zapovjednika Wagnera ofenzivi u Ukrajini, unatoč "pogreškama" te je obećao da će se "provesti temeljita istraga" o smrtonosnom padu zrakoplova.

"Bio je to čovjek složene sudbine, koji je počinio teške pogreške u svom životu, ali je postizao potrebne rezultate", rekao je Putin na sastanku koji je prenosila televizija.

Rusko ministarstvo za izvanredna stanja priopćilo je da je privatni zrakoplov Embraer Legacy letio iz Moskve u St. Petersburg i da se srušio kod sela Kuženkino u regiji Tver.

Prigožin je nedavno pokušao pobunu protiv Kremlja

Prigožin (62) predvodio je 23. i 24. lipnja pobunu protiv najviših ruskih vojnih zapovjednika za koju je ruski predsjednik Vladimir Putin rekao da je mogla uvući zemlju u građanski rat.

Pobuna je završila pregovorima i dogovorom s Kremljom po kojem je Prigožin pristao otići u Bjelorusiju. No, nakon toga viđen je kako se slobodno kreće po Rusiji.

Plaćenička grupa Wagner je i prije rata u Ukrajini igrala važnu ulogu u Putinovoj projekciji moći širom svijeta, pogotovo u Africi.

Borci Wagnera navodno pružaju sigurnost državnim liderima i gospodarima rata u zamjenu za novac, udio u iskapanju zlata ili drugih prirodnih resursa.