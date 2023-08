Unatoč padu aviona u kojemu su, kako se vjeruje, umrli šef Wagnerovaca Jevgenij Prigožin i zapovjednik Dmitrij Utkin, rat u Ukrajini neće biti izravno pogođen, već bi to, zapravo, moglo biti dugoročno korisno za tu zemlju, javlja Sky News.

Analitičar za obranu i sigurnost, profesor Michael Clarke kazao je kako su se Wagnerovci povukli s prve crte bojišnice u Rusko-ukrajinskom ratu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Grupa Wagner činila je oko 25 posto svih onih snaga koje su se stvarno borile, ne 25 posto ukupnog broja Rusa, već 25 posto onih koji su se svakodnevno borili na prvoj liniji", rekao je Clarke. Upravo zato, osjetilo se koliko su Wagnerovci koristili u ratu tek kada su se povukli.

Moglo bi doći i do disfunkcionalnosti ruske vojske, objasnio je Clarke, što bi Ukrajincima dobro došlo. Ono što se dogodilo Prigožinu dugoročno će koristiti Ukrajini, smatra profesor. No, kako idu dani - zasad ne izgleda baš kao da to radii neku veliku razliku.