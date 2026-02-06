Beskućnica na pruzi izazvala paralizu željezničkog prometa u Münchenu

Zbog nevjerojatnog incidenta željeznički promet na Münchenskom glavnom kolodvoru jutros je bio paraliziran na otprilike pola sata. Tijekom jutarnje špice, oko 6:30 sati, vozač jednog od vlakova uočio je ženu koja se neočekivano našla usred tračnica.

Glasnogovornik savezne policije u Münchenu potvrdio je da su zbog toga odmah zaustavljeni svi vlakovi dugih i regionalnih linija, piše Fenix.

Dok su međugradski i regionalni vlakovi mirovali, jedino je prigradska željeznica (S-Bahn) nastavila prometovati.

Izazvala brojna kašnjenja

Drama na tračnicama završila je nešto prije 7 sati kada je žena uočena u blizini mosta Donnersberger Brücke, nakon čega su je službenici sigurno uklonili s opasnog područja.

Iako se promet nakon toga normalizirao, zbog incidenta je željeznički operater Deutsche Bahn prijavio brojna kašnjenja i djelomično ukidanje vožnji.

Bila dezorijentirana?

Naknadnim provjerama, policija je utvrdila da je žena s tračnica beskućnica. Iako se točni razlozi njezina ulaska na tračnice još ispituju, policija sumnja da je žena bila potpuno dezorijentirana.

Policijski službenici također su joj pokušali objasniti u kakvoj se životnoj opasnosti nalazila, s obzirom na frekvenciju vlakova na jednom od najprometnijih kolodvora u Europi.

