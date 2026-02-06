FREEMAIL
NEVJEROJATAN INCIDENT /

Beskućnica na pruzi izazvala paralizu željezničkog prometa u Münchenu

Beskućnica na pruzi izazvala paralizu željezničkog prometa u Münchenu
Ilustracija
Foto: Michael Nguyen/nurphoto/shutterstock Editorial/profimedia

Iako se promet nakon toga normalizirao, zbog incidenta je željeznički operater Deutsche Bahn prijavio brojna kašnjenja i djelomično ukidanje vožnji

6.2.2026.
10:12
danas.hr
Michael Nguyen/nurphoto/shutterstock Editorial/profimedia
Zbog nevjerojatnog incidenta željeznički promet na Münchenskom glavnom kolodvoru jutros je bio paraliziran na otprilike pola sata. Tijekom jutarnje špice, oko 6:30 sati, vozač jednog od vlakova uočio je ženu koja se neočekivano našla usred tračnica. 

Glasnogovornik savezne policije u Münchenu potvrdio je da su zbog toga odmah zaustavljeni svi vlakovi dugih i regionalnih linija, piše Fenix

Dok su međugradski i regionalni vlakovi mirovali, jedino je prigradska željeznica (S-Bahn) nastavila prometovati.

Izazvala brojna kašnjenja 

Drama na tračnicama završila je nešto prije 7 sati kada je žena uočena u blizini mosta Donnersberger Brücke, nakon čega su je službenici sigurno uklonili s opasnog područja.

Iako se promet nakon toga normalizirao, zbog incidenta je željeznički operater Deutsche Bahn prijavio brojna kašnjenja i djelomično ukidanje vožnji. 

Bila dezorijentirana?

Naknadnim provjerama, policija je utvrdila da je žena s tračnica beskućnica. Iako se točni razlozi njezina ulaska na tračnice još ispituju, policija sumnja da je žena bila potpuno dezorijentirana. 

Policijski službenici također su joj pokušali objasniti u kakvoj se životnoj opasnosti nalazila, s obzirom na frekvenciju vlakova na jednom od najprometnijih kolodvora u Europi.

POGLEDAJTE VIDEO: Najmanje 39 poginulih u stravičnom sudaru vlakova u Španjolskoj: 'Broj mrtvih nije konačan'

NjemačkaMünchenželjeznički KolodvorBeskućnica
