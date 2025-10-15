Beba pronađena u polju bila je godinama u hladnjaku? Policija traži pomoć u potrazi za majkom

Mrtvo novorođenče pronašao je pas u snijegom prekrivenom polju 21. studenog prošle godine u Little Hultonu, u Velikom Manchesteru. Policija je djevojčicu nazvala Ava. Vjeruje se da je rođena u 39. tjednu trudnoće, možda čak i mrtvorođena. Policija od tada pokušava pronaći majku bebe, piše Metro.co.uk.

Sada je otkrivena i stravična informacija kako je moguće da je beba možda umrla godinama prije nego što je zakopana u plitkom grobu. Smatra se da je jazavac, lisica ili neka druga divlja životinja iznijela njezino tijelo na površinu prije nego što ju je pronašao šetač pasa. Sigurni su samo u 20-dnevno razdoblje tijekom kojeg je beba Ava ostavljena u parku.

"Ono što su uspjeli suziti u istrazi, zbog stvari poput otpada lišća i vrste tla, jest da je Ava smještena, premještena na to mjesto u Ashtons Fieldsu najranije početkom studenog. Dakle, vremenski okvir za premještanje na to mjesto je od 1. studenog do 20. studenog. To ne znači da je rođena početkom studenog. Bila je jako raspadnuta, a forenzički patolog nam je rekao da ne može odrediti datum rođenja", rekla je glavna inspektorica Charlotte Whalley, koja vodi slučaj. Sumnjaju da je bila negdje drugdje prije polja na kojem je pronađena.

Postojao je neki okidač za premještanje tijela

"Stupanj raspadanja ukazuje na to da se nije mogla tako brzo raspasti od 1. do 20. studenog. Prvo je bila negdje drugdje. Ako je bila zamotana i stavljena u zamrzivač, stručnjak kaže da je to moglo biti dvije do tri godine prije rođenja. Mogla je biti držana u kući, u hladnjaku, postoji toliko mnogo opcija i zato mi forenzički patolog ne može reći kada je rođena", dodala je.

"Mislim da bi postojao okidač za njezino preseljenje. Nešto se dogodilo - ili se njezina obitelj preselila ili je netko drugi saznao", rekla je.

Kada je beba Ava prvi put pronađena, objavljeno je da je bila zamotana u tkaninu. Policija je sada potvrdila da je bila riječ o ženskim gaćicama. Majka ih je mogla nositi tijekom trudnoće, vjeruju istražitelji.

Zamotana u ružičaste gaćice

Gaćice su veće veličine veće i ružičaste sa slikom magarca. Donje rublje nije proizvedeno u Velikoj Britaniji i vjerojatno je uvezeno na veliko u zemlju.

Preko gaćica je pronađen i DNK majke, ali i muške osobe, ali pretragom u bazi nije ništa pronađeno. Imaju dovoljno DNK materijala za usporedbu ako pronađu osobu, ali nedovoljno da bi baza dala identitet.

"Ako pronađemo mamu, budući da imamo Avin DNK, neće biti rasprave da je to mama", dodala je.

Policija nije uspjela utvrditi Avino podrijetlo zbog stadija raspadanja tijela. Imala je vrlo tamnu kosu, ali nije bilo moguće utvrditi boju njezine kože.

Policija od tada moli pomoć javnosti u pronalasku majke.

