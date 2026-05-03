Avion prislino sletio u Prištinu zbog pijane žene: Pljunula votku muškarcu u lice

Putnici na EasyJet letu snimili su šokantan trenutak kada je izbila žestoka svađa između putnice koja je popila votku, a zatim je pljunula u lice turistu.

Snimka prikazuje ženu, za koju se vjeruje da je Britanka, kako se baca preko srednjeg prolaza na drugog putnika dok prestravljeni putnici promatraju u nevjerici. Nakon što je skočila na muškarca, on viče na drugog putnika koji se žali na njihovo ponašanje. Žena zatim počinje izazivati muškarca koji se požalio na njihovo ponašanje. Stjuardesa očajnički pokušava smiriti kaos.

Incident se dogodio u srijedu. Zbog tučnjave je let iz londonskog Gatwicka kojem je odredište trebala biti Antalija, prisilno sletio u Prištinu na Kosovu. Policajci su izvukli iz aviona gdje su policajci izveli dva putnika - muškarca u zelenom i ženu u ružičastom.

Let kasnio tri sata

Jedan putnik rekao je za The Sun da je žena čak pljunula u lice drugom putniku tijekom obračuna. Svjedokinja je tvrdila da je žena pijuckala votku iz boce prije nego što je izbila svađa.

"Sjedila sam iza njih i bavila se svojim poslom kad sam odjednom čula vrisak i buku. Podigla sam pogled i bila sam u nevjerici što se događa, sve je bilo pomalo ludo. Njih dvoje su vikali, psovali jedno na drugo. Svi su bili pomalo uplašeni, svi smo se osjećali pomalo bespomoćno i sažaljevali smo se nad stjuardesama. Odlučila sam početi snimati u slučaju da budu potrebni dokazi, a i radi vlastite zaštite", rekla je pa dodala:

"Objavljena je upozorenje svim putnicima da ostanu mirni jer ćemo inače morati sletjeti na Kosovo. Ubrzo nakon toga uslijedila je druga obavijest u kojoj se govorilo da ćemo sletjeti. Nekoliko minuta nakon slijetanja policija je upala u avion i odvela muškarca i ženu koji su oboje bili jako pijani", dodala je.

Preusmjereni let na kraju je sletio u Antaliju s oko tri sata zakašnjenja. Glasnogovornik easyJeta rekao je:

"Ne toleriramo takvo ponašanje. Sigurnost putnika i posade uvijek nam je najveći prioritet".

