Avion naletio na muškarca: 'Namjerno se popeo preko ograde i istrčao na pistu'

Zrakoplov Frontier Airlinesa udario je i usmrtio osobu prilikom pokušaja polijetanja s piste na međunarodnoj zračnoj luci Denver kasno u petak navečer, priopćile su vlasti.

Sudar je uzrokovao kratkotrajni požar motora, koji je vatrogasna postrojba Denvera brzo ugasila, javlja BBC. U kabini se mogao vidjeti dim, a svih 224 ljudi u zrakoplovu iz predostrožnosti je evakuirano putem napuhanih tobogana.

Osoba je preskočila ogradu perimetra te je dvije minute kasnije udarena i poginula je dok je prelazila pistu, izvijestila je zračna luka. "Duboko smo ožalošćeni ovim događajem", rekao je Frontier.

'Namjerno se popeo preko ograde'

Zrakoplov Frontier Airlinesa poletio je iz Denvera prema međunarodnoj zračnoj luci Los Angeles oko 23 sata po lokalnom vremenu kada je udario osobu. Zrakoplov se u tom trenutku kretao "velikom brzinom", rekao je ministar prometa Sean Duffy.

"Kasno sinoć, uljez je probio sigurnosnu zaštitu međunarodne zračne luke Denver, namjerno se popeo preko ograde i istrčao na pistu", rekao je Duffy u izjavi. "Nitko NIKADA ne bi smio neovlašteno ući na područje zračne luke", dodao je.

Nekoliko putnika lakše ozlijeđeno

Vjeruje se da osoba, koja nije identificirana, nije zaposlenik zračne luke, priopćila je Međunarodna zračna luka Denver (DIA).

Nakon evakuacije aviona, putnici su autobusima prevezeni natrag do terminala dok su hitne službe reagirale na mjestu događaja, rekla je DIA.

Dvanaest putnika u zrakoplovu prijavilo je lakše ozljede u incidentu, od kojih je petero prevezeno u obližnje bolnice, prema navodima aerodromskih vlasti.

Pista je zatvorena dok Federalna uprava za zrakoplovstvo i Nacionalni odbor za sigurnost prometa provode istragu. "Iznimno smo ožalošćeni ovim incidentom i izražavamo sućut onima koji su u njemu sudjelovali", priopćila je DIA.

