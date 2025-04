Strani mediji nakon propalog pokušaja uhićenja Dodika: 'Davno je trebao biti u zatvoru'

Milorad Dodik je zapravo trebao davno biti u zatvoru, ali do sada ga se nitko nije usudio uhititi, iako je naredba za to na snazi ​više od mjesec dana, piše njemački Welt. Vrijeme, koje je Dodik ustvari trebao provesti iza rešetaka, navodi se dalje, on je iskoristio kako bi se sastao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, ali i da se pobrine da se njemačkoj državnoj tajnici Anni Lührmann zaprijeti nasiljem.

"Dodikove prijetnje i konkretan pokušaj potkopavanja Ustava Bosne i Hercegovine u Republici Srpskoj, čak i silom, graniče s pokušajem državnog udara", izjavio je Christian Schmidt, visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, za WELT na marginama Diplomatskog foruma u Antaliji, koji je organiziralo Ministarstvo vanjskih poslova Turske. Njemački list nadalje podsjeća da Schmidt obavlja funkciju, koja mu daje dalekosežna ovlaštenja za osiguravanje provedbe Dejtonskog mirovnog sporazuma. Na primjer, on može donositi ili ukidati zakone i smjenjivati ​​dužnosnike poput Dodika, ako oni ugrožavaju mir u zemlji.

Središnje pitanje sada je što će se dalje događati s Dodikom, piše novinarka Welta. Državna agencija za istrage i zaštitu BiH (SIPA) još nije uhitila Dodika, jer se ta akcija smatra preopasnom. Zbog toga je on 24 sata dnevno okružen naoružanim tjelohraniteljima. Stoga su visokopozicionirani bosanski političari zatražili podršku EUFOR-a. Ali, prema informacijama Euronewsa, Bruxelles je to odbacio, moguće i iz straha od eskalacije.

'Nalog za hapšenje se ne može jednostavno ignorirati'

Schmidt je još rekao, kako se navodi, da razumije oklijevanje EU-a, jer uhićenje prijestupnika nije dio mandata EUFOR-a, što je, međutim, stvar tumačenja. On je rekao i da mogu postojati situacije u kojima se eskalacija mora spriječiti, kao i da se nalog za hapšenje "ne može jednostavno ignorirati; to slabi vladavinu prava. Sve dok ovakav nalog postoji, mora se izvršiti".

Formulacija visokog predstavnika za BiH, pak, piše još u Weltu, sugerira drugi scenarij – sudsku nagodbu o suspenziji naloga za uhićenje. Iako bi ovo moglo biti taktičko rješenje, strateški gledano, Bosna i Hercegovina se i dalje suočava s krhotinama svog kompliciranog ustava. Iako je Dejtonski mirovni sporazum okončao rat 1990-ih, stvorio je složen politički sustav, koji karakteriziraju etničke napetosti i blokade.

Bosna i Hercegovina je politički paralizirana zemlja. Pristupanje Europskoj uniji je nezamislivo pod ovim uvjetima, ali istovremeno, iz perspektive Bruxellesa i Berlina, to je jedini održiv put. U suprotnom, zemlja bi mogla još više skliznuti u nestabilnost, što će vanjski faktori, poput Rusije, vrlo rado iskoristiti, zaključuje se u tekstu objavljenom u Weltu.

I austrijski Standard piše o najnovijem pokušaju privođenja Dodika. "Portal klix.ba objavio je fotografije na kojima se vide pripadnici Žandarmerije RS-a koji su spriječili Dodikovo uhićenje, a na kojima je logo lika iz stripa "Punisher" – lubanja, navodi ovaj list. U Marvelovim stripovima, "Punisher" je netko tko uzima pravdu u svoje ruke i ne preza od nasilnih djela poput ubijanja, otmice, ucjene, prisiljavanja i mučenja. Klix.ba, kako se navodi u Standardu, piše da "paravojne formacije ili članovi kriminalnih organizacija takve simbole često i rado koriste kao zaštitni znak". Neki pripadnici žandarmerije su na svojim kacigama i ruksacima, kako se dalje navodi, imali i naljepnice sa zastavama susjedne Srbije.

Dodik nazvao Schmidta fašistom

„Vojna misija Europske unije EUFOR, koja se u biti mora pobrinuti kako bi osigurala "sigurno okruženje" u Bosni i Hercegovini, nije podržala pripadnike SIPA-e u pokušaju uhićenja Dodika u srijedu (23. travnja). Nije jasno je li EUFOR bio obaviješten o akciji. EUFOR bi vjerojatno pružio zaštitu i pratnju SIPI, ali je na najvišoj razini Europske unije odbačen angažman EUFOR-a u podršci SIPA-e. To u BiH, prema medijskim izvještajima, dovodi do toga da kredibilitet EUFOR-a i povjerenje u vojnu misiju EU-a opadaju", piše Standard.

Činjenica da Dodik nije uhićen više od mjesec dana također slabi vladavinu prava u BiH, a to je „jedan od glavnih ciljeva Milorada Dodika, koji sada trijumfira", piše dalje u tekstu austrijskog lista.

Nakon neuspjelog pokušaja uhićenja, on je održao konferenciju za novinare i optužio SIPU za kršenje zakona. "Možete to tumačiti kako god želite, ali nije u karakteru Srba da se predaju. I nećete nas hapsiti", rekao je Dodik, prenosi Standard. Dodik je još jednom zahtijevao da se stave van snage dekreti visokog predstavnika Christiana Schmidta i nazvao Schmidta "fašistom".

