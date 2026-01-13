Kobna 'igra seksualnog gušenja': Policajac (30) uhićen nakon smrti trudne ljubavnice

U Austriji je uhićen policajac (30) nakon nestanka 34-godišnje Johanne G. iz Tillmitscha. Ženi se prošlog petka izgubio svaki trag, a nestanak je prijavila njezina majka jer joj se kći nije javljala na telefon. Policija je istraživala sve opcije, a osumnjičeni kolega na početku je negirao da je uopće poznavao ženu. Međutim, ispostavilo se da su se upoznali preko aplikacije za upoznavanje. Tijekom ispitivanja priznao je da su se povremeno viđali pa tako i petak kada je nestala, piše Fenix.

Deseci policajaca tragali su za nestalom fitness trenericom. Otkriveno je i da je trudna. U međuvremenu je osumnjičeni policajac, pripadnik elitnih Cobri priznao zločin. Odveo je policiju do njezinog tijela. Međutim, tvrdi da nije riječ o ubojstvu već o nesreći. Tijelo je bilo zakopano u šumarku u južnoj Štajerskoj. Prema njegovoj verziji imali su spolni odnos u automobilu, a zatim su počeli "igru gušenja" koja je bila kobna za ženu. U panici je zakopao njezino beživotno tijelo.

Istražitelji su sumnjali da se policajac, koji je u ozbiljnoj vezi, posvađao s ljubavnicom zbog trudnoće. Tijekom pretrage njezinog stana nisu pronađeni nikakvi dokazi o zločinu.

Pronađeno i ukradeno oružje

Osumnjičenom specijalcu nakon kontradiktornih izjava oduzeto je privatno vatreno oružje i streljivo, koje je legalno posjedovao. Ujedno mu je izdata i zabrana posjedovanja oružja. U pretresu stana uhićenog specijalca policija je navodno našla službene pištolje, koji su bili registrirani kao ukradeni. Jedan od njih 2017. godine.

“Kleine Zeitung” navodi da je elitni policajac podrijetlom iz južne Štajerske bio strastveni judaš i fitness entuzijast. Bio je aktivan i kao trener i član Uprave u svom lokalnom klubu borilačkih vještina u blizini Graza. Sam je bio međunarodno uspješan u borilačkom sportu i prije nekoliko godina pojavljivao se i na televiziji.

Ubijena Johanna G. potječe iz štajerskog okruga Weiz, a živjela je u okrugu Deutschlandsberg, a nakon rastanka s bivšim dečkom na jesen prošle godine preselila se u Tillmitsch u okrugu Leibnitz. Radila je kao samostalna fitness trenerica i wellness coach i sama je vrlo sportski živjela. Kupala se u ledenoj vodi, a kiks boks bio je njezina strast. Bila je aktivna na društvenim mrežama.

Istraga se nastavlja...

