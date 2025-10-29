Čarter za izgon! Austrija u Hrvatsku poslala ilegalce: Jedan sudjelovao u oružanoj pljački

Jedanaest osoba deportirano je u utorak poslijepodne iz Austrije čarter letom za Hrvatsku.

Kod ove vrste deportacije, osobe koje ilegalno borave u Austriji vraćaju se u zemlju u kojoj su prvo podnijele zahtjev za azil, a zatim nastavile putovati, objavio je austrijski Heute. Austrija nema nadležnost u tim slučajevima, objavilo je u srijedu Ministarstvo unutarnjih poslova.

"Deportacije su nužne, bilo natrag u zemlje podrijetla ili natrag u druge europske zemlje ako Austrija nije odgovorna", pojasnio ministar unutarnjih poslova Gerhard Karner.

Među deportiranima bilo je pet muškaraca i šest žena. Šest osoba je prisilno deportirano u Hrvatsku, dok je pet deportirano dobrovoljno.

Dobrovoljni odlazak uključuje tursku obitelj od pet članova koja je bila prisiljena napustiti zemlju zbog ilegalnog boravka.

Među deportiranima bili su Afganistanac (32 godine), Turčin (35 godina), Kineskinja (35 godina), Ruskinja (51 godina) osuđena u Austriji za komercijalnu krađu, Rus (18 godina) i Azerbajdžanac (38 godina) osuđen u Njemačkoj za oružanu pljačku, napad i tešku krađu.

