FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'BIO JE TOLIKO VELIK' /

Stravično! Probudila se s teškim teretom na prsima, a onda šok: 'Ne miči se...'

Stravično! Probudila se s teškim teretom na prsima, a onda šok: 'Ne miči se...'
×
Foto: Shutterstock/ilustracija

Dok je Rachel ležala u krevetu pokrivena pokrivačem, njezin partner upalio je noćnu lampu i šokirao se

18.1.2026.
14:50
Franka Kopilaš
Shutterstock/ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Australka Rachel Bloor u ponedjeljak se probudila s teškim teretom na prsima. Još uvijek u polusnu, bila je uvjerena da se u krevet ušuljao njezin pas. No, kada je pružila ruku, osjetila je nešto glatko i gmizavo.

Dok je Rachel ležala u krevetu pokrivena pokrivačem, njezin partner upalio je noćnu lampu i šokirao se. "Dušo, ne miči se. Na tebi je piton od dva i pol metra", rekao joj je partner, ispričala je Rachel za BBC.

Stravično! Probudila se s teškim teretom na prsima, a onda šok: 'Ne miči se...'
Foto: Screenshot X/rachel Bloor/bbc

Prvo je nastupio šok, a potom je partnera i pse poslala van sobe, a onda se počela pažljivo izvlačiti.

Piton je ušao kroz roletnu na prozoru spavaće sobe i uvukao se pod pokrivač. Kad se oslobodila, zmiju je počela izvlačiti natrag putem kojim je i ušla.

"Bio je toliko velik da je, iako je bio smotan oko mene, dio njegova repa još uvijek virio kroz roletu. Zgrabila sam ga i, čak ni tada, nije djelovao pretjerano uspaničeno. Samo se nekako blago njihao u mojoj ruci", rekla je Rachel.

S obzirom na to da je odrasla na imanju okružena zmijama, ostala je gotovo potpuno pribrana. "Mislim da ako si ti miran, mirne su i one", rekla je.

Stravično! Probudila se s teškim teretom na prsima, a onda šok: 'Ne miči se...'
Foto: Screenshot X/rachel Bloor/bbc

Tepih piton neotrovna je zmija iz porodice pitona koja živi diljem Australije. Nije otrovna, ali može narasti do tri metra i težiti do pet kilograma. Plijen ubija stezanjem, a hrani se pticama, gušterima, šišmišima i malim sisavcima.

POGLEDAJTE VIDEO: Istjerivači zmija otkrili sve tajne lova na neugodne goste: 'Moram se šuljati jer, osjeti me'

PitonZmijaAustralijaSpavanje
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
'BIO JE TOLIKO VELIK' /
Stravično! Probudila se s teškim teretom na prsima, a onda šok: 'Ne miči se...'