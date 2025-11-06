Angelina Jolie iznenada stigla u Ukrajinu: U zemlju je ušetala, regrutirali joj vozača?

Iznenadni posjet Ukrajini glumice i humanitarke Angeline Jolie privukao je pozornost javnosti zbog njezine pratnje. Kako navodi više izvora jedan član njezina tima neočekivano je pozvan u ukrajinsku vojsku.

Angelina Jolie je putovala kao ambasadorice UNICEF-a, a u utorak je posjetila Herson, grad na prvoj crti ukrajinske obrane od Rusije. To je njezin drugi posjet Ukrajini od početka ruske invazije 2022. godine. Ranije je posjetila grad Lavov.

Visoki ukrajinski dužnosnik rekao je za Politico da je do incidenta došlo između jednog člana glumičine pratnje i lokalnih vojnih regrutera na kontrolnoj točki, ali da ukrajinske vlasti još uvijek pokušavaju utvrditi što se točno dogodilo.

Dužnosnik je također rekao da glumica nije obavijestila ukrajinsku vladu o svojoj namjeri da posjeti zemlju te da je u Ukrajinu ušla pješice.

Objavili, pa izbrisali priopćenje

Ukrajinske kopnene snage objavile su priopćenje s brojnim detaljima o incidentu, uključujući i tvrdnju da je osoba koja je unovačena bila vozač Angeline Jolie. Priopćenje su ubrzo izbrisali i poručili kako ne mogu ni potvrditi ni demantirati što se točno dogodilo.

"Informacije koje se šire u medijima su iskrivljene, istraga je u tijeku i svi se okolnosti trenutačno razjašnjavaju", poručili su.

Vozač je bio vojni pričuvnik te mu je izdana naredba da se javi na vojnu obuku, potvrdili su za Politico iz Regionalnog vojnog ureda za novačenje u Mikolajev. Još uvijek nije jasno je li vozač odmah poslan na obuku ili će se morati javiti naknadno, a predstavnik Angeline Jolie odbio je komentirati slučaj za javnost.

Lokalni portal Nikvesti objavio je videozapis Jolie u Mikolajevskoj regiji, a spekulacije o incidentu proširile su se društvenim mrežama.

