Vanjsko politički analitičar Denis Avdagić kazao je u emisiji Hrvatskog radija "U mreži Prvog" kako je očigledno da će Mariupolj pasti, jer je potpuno okružen sa svih strana. Gordan Akrap s Instituta za istraživanje hibridnih sukoba, rekao je da kad rat stane, Ukrajinci trebaju podnijeti kaznene prijave i optužiti, ne samo Vladimira Putina, nego i brojne ruske zapovjednike za počinjenje brojnih ratnih zločina.

Ukrajinci su odbili predati oružje i napustiti Mariupolj. No, Avdagić smatra da se ukrajinskim snagama ne piše dobro ako ih žive uhvati ruska vojska. "To će biti apsolutna tragedija. Ljudi su svjesni onoga što im slijedi i bore se do kraja", rekao je Avdagić.

'Svjedočimo ratnim zločinima protiv stanovništva'

Akrap je naglasio da u zadnjih tri i pol tjedna svjedočimo brojnim zločinima ruskih snaga, ali i ratnim zločinima protiv ukrajinskog stanovništva. "Neselektivno granatiranje svih ciljeva, uništavanje gospodarskih, energetskih, nekritičkih infrastruktura, ali i brojne civilne žrtve na ukrajinskog strani", nabrojio je Akrap.

Rusi su imali krive obavještajne procjene da će Ukrajina vrlo brzo pasti. Vjerovali su i da će i Mariupolj vrlo brzo doći pod njihovu kontrolu, te su računali i na snažnu podršku ruskog i proruskog stanovništva koje živi u tom području. U Mariupolju se nalazi oko 45 posto Rusa, te većina stanovništva govori ruski, no vidi se da se stanovništvo ipak snažno brani.

"Pitanje je kada će i u kojoj mjeri Mariupolj biti potpuno okupiran", rekao je Akrap.

'Rusi promijenili već tri strategije u Ukrajini'

Rusi su napravili na vojnom planu velike pomake prema Crnom moru, smatra Avdagić, a s druge strane ne ide im dobro ako su mislili da će osvojiti cijelu Ukrajinu. No, to se ne događa.

"Čini mi se da u tom smislu neće ni uspjeti. Otpor koji Ukrajina pruža je dosta velik i impozantan. Možemo im reći hvala, jer su oni razrušili i u potpunosti uništili ideju velike Rusije, moćne Rusije, koja će krenuti možda i dalje. Putin sada mora pravdati sebe među svojim građanima, umjesto da je mogao planirati da ide dalje", dodao je Avdagić.

Akrap je naglasio kako rusko državno vodstvo čini mnoge greške. Prva strateška greška bila je da uopće odluče pokrenuti rat. "Sve što sada traže, oni bi dobili pregovorima bez početka rata", smatra Akrap. Druga strategija, kaže, bila je da se Ukrajina podijeli na dva dijela duž rijeke Dnjepar, ali je snažna ukrajinska obrana na sjeveru i na jugu uspjela zaustaviti i tu strategiju. Sada, pak, dolazi, do treće promjene ruske strategije.

"Pokušava se spojiti Krim kopnenim putem s Donjeckom i Luganskom i Rusijom kako bi stvorili snažan koridor da Krim može opstati logistički, organizacijski i financijski. Pitanje je samo je li ovo pozicija koja bi Putina mogla dovesti za pregovarački stol i da kaže - da, to je naš strateški cilj koji smo ispunili i sada možemo pregovarati, dodao je", kazao je Akrap.

Pregovori kao dimna zavjesa za pregrupiranje snaga

Na pitanje mogu li pregovori Putina i Zelenskog prekinuti rat, Avdagić je rekao da definitivno mogu, ali da je pitanje ima li volje za tim u Moskvi.

"Bojim se da volja ne postoji. Treba postojati povjerenje, ali tko u ovom trenutku ima povjerenja u Putina? Možemo li uopće vjerovati na riječ njemu, Lavrovu, bilo kome u njihovu okruženju? To su ljudi koji su do početka same agresije govorili da se to neće dogoditi. Hoćemo li im vjerovati ako danas-sutra kažu da su spremni na primirje i da im je dovoljno ovo što su osvojili", kazao je Avdagić.

Dodao je kako se nalazimo u situaciji u kojoj se ne može vjerovati obećanjima ruske strane, čak i kada ih stavi na pregovarački stol.

"Bojim se da ovaj rat, kako god da bilo, Ukrajinci moraju završiti u smislu da i Rusi shvate da je rat otišao predaleko ili da je gotov. Nisam optimističan glede pregovora, osim ako Putin - jer ovo je njegov, a ne ruski rat i to moramo ponavljati - shvati da njemu i njegovu položaju osobno prijeti. To je moment u kojem se može reći da bi se pregovorima moglo nešto postići. Do tada, bojim se da je sve ovo dimna zavjesa koja služi za pregrupiranje snaga", ustvrdio je Avdagić.

'Krug ljudi koji mogu zaustaviti rat nije širok'

Akrap je dodao da su ruske snage doživjele težak fijasko u Ukrajini, i u tehnološkom i u organizacijskom i u mentalnom smislu, ali da ne treba zaboraviti da Rusija još uvijek ima velik mobilizacijski potencijal. Po njegovu mišljenju, krug ljudi u Rusiji koji bi mogli zaustaviti rat nije širok.

"To su Putin, to je i Sergej Lavrov koji pušta balone da nema veze s ovim napadom - itekako ima jer svakako spada u najuži krug Putinovih suradnika i sasvim sigurno je sudjelovao u donošenju odluke - zatim generali Šojgu i Gerasimov te šefovi obavještajnih službi i nekoliko oligarha. Oni su ti koji mogu zaustaviti rat. Ali , sigurno će se nešto pitati i Ukrajince", rekao je Akrap.

O izjavi Zelenskog da će, ako se ne zaustavi rat u Ukrajini, to značiti treći svjetski rat, Akrap je kazao kako je to poruka koju on šalje međunarodnoj javnosti i koja odudara od uobičajenih jer mu je zemlja u ratu. "Koliko god on dobro radi, diže moral i ujedinjuje ukrajinsko stanovništvo (…) poruke koje on šalje međunarodnoj javnosti ipak trebaju biti pronicljivije, racionalnije i politički suptilnije jer te poruke nisu u potpunosti dobro primljene."

Avdagić je istaknuo kako Ukrajinci ne brane samo Ukrajinu, već i cijelu Europu. "Igra se po crvenoj liniji da ovo ne postane treći svjetski rat. Naši političari moraju paziti što rade", poručio je.

