Vojni analitičar Robert Barić za N1 je analizirao situaciju u Ukrajini. "Imali ste situaciju da je ruska vojska bila pripremljena na nešto sasvim drugo, na niz brzih napada, ali ne zauzimanje teritorija i gradova i to se onda promijenilo", upozorava.

"To je ta kriva procjena FSB-a koju je Putin prihvatio, ideja da se Kijev može zauzeti u 48 do 72 sata korištenjem lakih i zračnih snaga. U teoriji je moguće, u praksi baš i ne jer sad se vidi da su se Ukrajinci, koji su propustili pravovremeno napraviti opću mobilizaciju, ipak nekako pripremili”, rekao je. Dodao je i da je krajolik odigrao ulogu, što se jasno vidi po tome da je napredovanje ruskih snaga na jugu, gdje je teren pristupačniji, ipak bio veći.

"Sada se vidi da ni tu nije planiran brzi prodor nego samo da to bude operacija čišćenja, kada bi zauzeli Kijev, dekapitirali Ukrajinu, oni bi se predali. Negdje 8. ili 9. ožujka su se ruske snage popunile i nastavile prema Mariupolju i vrlo brzo se prebacilo težište", kaže. No i nakon pregrupiranja, ruska vojska je zapela, jer nemaju dovoljno snaga da bi održavali linije komunikacija i opsjedali velike gradove.

"Na sjeveru se dogodilo to da je na sjevozapadu planiran udar koji je potpuno zaustavljen. Glavni udar se pokušava prebaciti na sjeveroistok, ali ni Černihiv ni Sumi nisu zauzeti, a bez njih se ne može uspostaviti komunikacijska mreža. Kanalizirali su se na cestu koja ide uz kuće i tu su Ukrajinci udarili i napravili kaos. To se događa i kada se radi o Harkivu", pojašnjava.

"Sada nastupa treća faza. Zadnjih dana se vidi da rusko napredovanje staje. Rusija više nema snaga ni da zauzme istočni dio Ukrajine. Rusi nisu uspostavili ni zračnu nadmoć, u tri tjedna rata oni nemaju ni lokalnu zračnu nadmoć. Izgleda da Ukrajinci još uvijek imaju i 56 borbenih zrakoplova koji izvode možda najviše 15 borbenih naleta, ali predstavljaju problem za Ruse, a i dižu moral.

Očito je da ulazimo u fazu pregovora. Rusi sad prelaze na ratovanje iscrpljivanjem i to će biti jako gadno jer je sad cilj bombardiranje gradova. Nastojat će doći do Odese i izolirati ju. Zbog toga će ruskoj strani biti lako u pregovorima. reći će: ‘Mi sad bombardiramo vaše gradove, imat ćete gadne gubitke, a uz sprječavanje sjetve ne samo da će priroda biti uništena nego je i pitanje hoćete li gladovati’. To je sada ruska taktika, potpuno iscrpljivanje”, kaže.

"U Mariupolju će ako treba ići razoriti cijelo mjesto jer onda će imati slobodne snage da odsjeku Odesu. Dodatne snage ne mogu povući. Rusi imaju obrambeno planiranje da idu na dva glavna sukoba i već su povukli sve snage i ostalo je ono što je nužno ako zarate s NATO-om. Oni sad povlače i iz Gruzije i iz Armenije što mogu, ali ne mogu puno. Nemaju rezerve”, kaže.

Za okončanje rata, smatra, Putinu treba nešto što bi mogao prikazati kao veliku pobjedu. "To bi bilo ili zauzimanje Kijeva ili odsjecanje Donbasa", zaključuje Barić za N1.