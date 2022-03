Profesor Robert Barić s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu komentirao je za N1 televiziju rat u Ukrajini.

Objasnio je kakvo je trenutačno stanje na fronti.

"Pogledajmo karte, često se misli da Rusi crveno i narančasto kontroliraju. Postoji razlika između kontrole, kad zaista imate nešto osigurano, i samo prisutnosti, ovdje ste, ali niste osigurali komunikaciju, imate samo kolone koje napreduju… Pogledajte elektranu kod Zaporižja. Ako je vjerovati ukrajinskim medijima ruske snage su se povukle iz mjesta pored nuklearke jer nisu znale kako osigurati okupaciju. Pogledajte Herson. Kada gledate sve ovo, to uopće nije osiguran teritorij. Očito je da su ukrajinski napadi na njihovu komunikaciju uspješni. Nije to jedna kolona, to je kaos od nekoliko kolona. Plus, tu su ukrajinski napadi, Ukrajinci su veoma dobri u zasjedama. Imate oštećena, pokvarena vozila koja se ne miču s ceste. Imate vozila koja ne da su oštećena nego ruska snaga nije znala izvući iz ruševina. To pokazuje što se radi kada ste navrat-nanos sve improvizirali", rekao je Barić.

Glavno težište prema Zaporižju i Dnjipru

Gledajući cjelokupno južno bojište, Odesa nije glavno težište, rekao je Barić. "Glavno težište će, čini se, biti prema Zaporižju i Dnjipru. Što se tiče Odese, kod Mikolajiva se neće ulaziti u grad. Ideja je da se grad zaobiđe. Postoje spekulacije da bi Rusi svoje pomorske desantne snage mogli upotrijebiti na ušću rijeke. Odesa će biti samo okružena i podvrgnuta tretmanu koji su imali Herson, Mariupolj, Kijev… Ruske snage nemaju više dovoljno ljudi za urbanu borbu tu”, govori profesor Barić.

Ukrajinci brane Mariupolj, dok Rusi tamo nastoje dovući svježe snage. “Pitanje je koliko će biti uspješni. Dosad su prema procjenama iskoristili 90-95 posto snaga koje su pripremili za operaciju. Prošla su dva tjedna, osvojili su samo jedan veći grad. Nisu osigurali komunikacijske linije. Koordinacija napada nije dobra – imamo dva kraka, južni i prema Harkivu. Snage nisu dobro koordinirane i oni su u utrci s vremenom”, komentirao je Barić.

Ruske snage trebale bi skrenuti prema jugu, a vidi se da Rusi očito razmišljaju o užem okruženju.

"Pitanje je imaju li dovoljne snage, kako su koordinirane i pripremljene. Dva visoka časnika su poginula, a nije uobičajena situacija da se šalju časnici”, kaže.

Komentirajući informacije da se bjeloruska vojska uključila u vojne operacije, kazao je da je bjeloruska vojska slabo uvježbana sa zastarjelim naoružanjem. "Njena namjena nije ni ofanzivno djelovanje. Primarna namjena bjeloruske vojske je da u slučaju sukoba NATO-a i Rusije posluži kao logistička baza”, rekao je Robert Barić.

