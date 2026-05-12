Putin blefira? Analitičar razotkrio pravi plan: 'Zapad uvijek nasjedne na njegovu igru'

Tvrdnja ruskog predsjednika Vladimira Putina o tome da se rat u Ukrajini približava kraju nije stvarni signal mira, nego politička taktika, ocijenio je američki analitičar Paul Goble u razgovoru za Kyiv Post u utorak.

"Putin iznosi ideju da bi se rat u Ukrajini mogao približavati kraju ne zato što se to doista događa, već zato što želi umiri dio ruskog stanovništva", priča Goble.

Analitičar smatra kako Putin takvom retorikom želi dodatno dobiti na vremenu i zbuniti javno mnijenje: "Cilj nije pripremiti Ruse za mir, već ih uvjeriti da je situacija pod kontrolom."

Manevar Kremlja

Objašnjava kako se ruski predsjednik nada da će nagovještajem o kraju rata potaknuti neodlučnost među ukrajinskim partnerima, posebno onima koji raspravljaju o povećanju vojne pomoći Kijevu. "Putinova poruka je također osmišljena kako bi Zapad držala u neizvjesnosti. Želi smanjiti spremnost mnogih zemalja da snažnije podupru Ukrajinu", dodaje stručnjak i tvrdi da je to dio dobro poznatog manevra Kremlja - govoriti dovoljno glasno o miru da drugi zastanu, dok se istovremeno na bojištu nastavljaju provoditi isti ciljevi.

Goble je također primijetio da Putin unaprijed priprema narativ o tome tko će biti kriv. "Želi stvoriti situaciju u kojoj će, ako rat uskoro ne završi, krivnju prebaciti na druge, prije svega na NATO. Tvrdit će kako je želio završiti rat, ali da ga Zapad u tome sprječava", navodi američki analitičar. "To je klasična Putinova politika i nitko zbog toga ne bi trebao biti iznenađen", dodaje Goble.

Stručnjak objašnjava i da je Putin zabrinut zbog nezadovoljstva unutar Rusije: "Putina zabrinjava oporba u zemlji, ali ne dovoljno da promijeni samu politiku, već samo način na koji on i njegovi propagandisti prikazuju izazove."

U prijevodu, ciljevi Kremlja ostaju isti, iako se ton može mijenjati. "Opet, apsolutno ništa novo. Nažalost, svaki put kada to učini, Zapad nasjedne na njegovu igru, upravo onako kako je i zamislio", zaključio je Goble.

Što je Putin poručio?

Podsjetimo, Putin je novinarima nakon parade za Dan pobjede u subotu kazao kako "misli da se rat u Ukrajini privodi kraju". Na pitanje tko bi za njega bio najpoželjniji za pregovaranje, Putin je naveo bivšeg njemačkog kancelara Gerharda Schrödera.

Prijedlog o Schröderom posredovanju Njemačka je odbila dan kasnije. Jedan dužnosnik za agenciju Reuters rekao je kako ponuda nije kredibilna jer Rusija nije promijenila nijedan od svojih uvjeta.

Šefica europske diplomacije Kaja Kallas u ponedjeljak je izrazila sumnjičavost prema Putinovom prijedlogu i i podsjetila kako je Schröder godinama bio lobist na visokoj razini za ruska državna poduzeća. "Stoga je jasno zašto Putin želi njega. Ne bi bilo previše mudro dati Rusiji pravo da imenuje pregovarača u naše ime. On bi sjedio na obje strane stola", navela je Kallas.

