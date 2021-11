Otkako je vođa bosanskih Srba Milorad Dodik ponovno zaoštrio separatisičku retoriku, sve su glasnije i priče o mogućem ponovnom ratu u Bosni i Hercegovini. Povrh svega, postavlja se pitanje je li BiH, nakon diplomatske akcije Rusije u UN-u, zapravo ostala bez visokog predstavnika. Politički analitičar iz BiH, Omer Čevra, u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju rekao je kako je uspješna diplomatska ofenziva Rusije i Kine rezultat dugogodišnje katastrofalne bošnjačke politike koja je ''davno prodala državu, još u Daytonu''.

'U diplomaciju je guran najgori šljam'

''Od rata do danas takozvana probosanska politika gurala je u diplomaciju najgori šljam koji postoji. Primjera radi, bivši premijer Federacije BiH, pokojni Mustafa Mujezinović, otišao je u Veliku Britaniju za veleposlanika, a da čovjek nije znao engleski. Osim posebnih pojedinaca, u ambasadama su završavali stranački jarani, Komšićevi kavanski drugovi, potpune neznalice i poluidioti. Umjesto da smo se mi kao najbrojniji narod, dakle Bošnjaci, bavili izgradnjom države i profesionalizacijom institucija, mi smo se bavili kriminalom, korupcijom i zapošljavanjem. I sada je sve došlo na naplatu'', oštro tvrdi Čevra.

Međutim, on smatra da rata u BiH neće biti, iako takva mogućnost uvijek postoji.

''Prvo, ključna stvar za to hoće li biti sukoba ili neće odnosi se na izbor glavnog tužitelja i predsjednika Suda BiH. Dodik čeka vidjeti kako će se stvari tu riješiti, hoće li uspjeti postaviti svojeg glavnog tužitelja i predsjednika Suda ili neće. To je ključno pitanje. Sve ovo drugo šuplja je priča za narod. Dodik ne straši međunarodnu zajednicu. Ja mislim da međunarodna zajednica kao neki faktor uopće ne postoji u BiH. (...) Što može učiniti međunarodna zajednica kada Dodik postavi transporter Lazanski na Vracama iznad Sarajeva? Mogu izraziti zabrinutost i ništa više'', rekao je Čevra.

Politička borba za prevlast u pravosuđu

Po njegovom mišljenju, BiH se raspada, između ostalog, zbog političke borbe za prevlast u pravosuđu.

''Dodik strahuje da će Bakir Izetbegović slati naloge za hapšenje ako on postavi novog glavnog tužitelja. Već ga optužuje da je njegov čovjek predsjednik VSTV-a (Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće). U ovoj zemlji ništa se ne demokratizira, samo ovi ili oni preuzimaju upravljanje'', dodaje Čevra.

On također smatra kako nema logike da se političke elite u BiH odluče na rat.

''Oni su jako bogati i nema sada neke svrhe da sve to ruše. Dakle, najveća se borba vodi za pravosuđe i tu je ključna stvar čiji će ishod odrediti daljnje tijekove u ovoj zemlji. Gordana Tadić, glavna tužiteljica, smijenjena je, a u veljači ili ožujku doći će na red izbor predsjednika Suda BiH, gdje je sada Ranko Debevec. Tek tada ćemo znati u kojem će smjeru ići BiH'', ističe Čevra.

'Zašto bi se Bakiru ratovalo? Pa napravio je feud'

On smatra i da Izetbegovićevo zazivanje rata na entitetskim granicama oko Brčkog ne treba shvaćati ozbiljno.

''Zašto bi se Bakiru ratovalo?! Pa on i još pet, šest osoba osoba najbogatiji su ljudi u BiH. I što će mu rat? Bakir već desetljećima plaši strance muslimanima! Zato ga oni i podržavaju. On je kao taj koji neće dopustiti da se muslimani, "dakle mi Bošnjaci", radikaliziramo, on to drži pod kontrolom. U tome mu od rata do danas pomaže Islamska zajednica, koja je oduvijek djelovala kao produžena ruka SDA. Islamska zajednica trebala bi konačno izići u javnost i reći kojoj stranci pripada. Dakle, zašto bi se Bakiru ratovalo? Oni su napravili svoj feud u kojemu pet do sedam obitelji upravlja svim procesima, drže institucije države kao privatne'', smatra Čevra.

Za Dodika je kazao da je 'skoro pa gotov' dok naivnim smatra da se od šefa HDZ-a BiH Dragana Čovića očekuje da dobije nešto što Franjo Tuđman nije ishodio još u Daytonu.

'Hrvati jesu u najgoroj poziciji'

'Što se tiče Hrvata, oni jesu u najgoroj poziciji. Bošnjaci općenito smatraju da je Hrvata premalo da bi ih se nešto ozbiljno pitalo. To je stav Sarajeva. Dakle, nikoga ne zanima to što su Hrvati prema Ustavu konstitutivan narod. Pitajte bilo koga u Sarajevu i svi će reći: "Pa njih je 300 tisuća, što hoće?" Naravno da Bošnjaci imaju inženjering za Komšića, ali i za izbor članova u Dom naroda FBiH. Zato se ne mogu dogovoriti izmjene Izbornog zakona. Ako političko Sarajevo ne uspije inženjeringom postaviti šest od 17 "svojih" Hrvata u Dom naroda Parlamenta FBiH, ova vlada FBiH ostat će do daljnjeg'', kaže Čevra.

Na koncu je kazao kako su Bošnjaci učinili pogršku odguravši Srbe i Hrvate od Sarajeva.

''Mislim da najbrojniji narod, iako je žrtva genocida i agresije, mora opet biti najtolerantniji, ako želi da se država ostvari. Bošnjaci žive u iluziji da imaju državu. A sada se pokazalo da je nemamo. Realno, sa 70 posto teritorija upravljaju Srbi i Hrvati, kao i institucijama. Bojim se da će nas naša zabluda puno koštati, jer je prošlo vrijeme za dogovore zbog novih geopolitičkih okolnosti. (…) Mi Bošnjaci moramo iznjedriti modalitet kako da Srbe i Hrvate privučemo nama, ako je to više uopće moguće', kazao je Čevra za Slobodnu Dalmaciju.

MMF: Dodikov separatizam ugrožava gospodarstvo i financije

Separatistička politika koju provode ili najavljuju vlasti Republike Srpske već sada je ugrozila ekonomsku i financijsku stabilnost BiH, a ne zaustave li se ti trendovi posljedice bi mogle biti krajnje ozbiljne i po državu i po entitete, upozorila je dužnosnica Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), piše Hina. Rumunjka Alina Iancu, koja je preuzela dužnost voditeljice odjela za BiH u sjedištu MMF-a u Washingtonu, kazala je u intervjuu za banjolučke "Nezavisne novine" od ponedjeljka kako razvoj političkih zbivanja u toj zemlji dovodi u pitanje procjene da će ona ove godine zabilježiti rast bruto domaćeg proizvoda procijenjen na 4,5 posto.

"Političke napetosti koče makroekonomske politike i reforme, predstavljajući prijetnju po oporavak i perspektive rasta", kazala je Iancu, dodajući kako su u MMF-u posebice zabrinuti zbog potencijalnog povlačenja RS iz ključnih državnih institucija, uključujući tu Upravu za neizravno oporezivanje BiH (UNO). Ta je uprava od 2004. zadužena za prikupljanje carina, trošarina i prihoda od PDV-a, koji se onda po posebnom ključu raspoređuju entitetima i distriktu Brčko.

'Održati stabilnost Središnje banke BiH'

Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik najavio je kako će set zakona o povlačenju RS iz niza institucija BiH sadržavati i onaj kojim će taj entitet prestati priznavati ovlasti Uprave za neizravno oporezivanje te će sam prikupljati PDV i carine.

"Naše je mišljenje da bi ekonomski troškovi povlačenja (iz UNO) bili znatni, uključujući i za RS, jer bi to dovelo da smanjenja naplate poreza, a moglo bi utjecati i na servisiranje vanjskog duga te kreditni rejting zemlje", kazala je Iancu.

Voditeljica odjela za BiH pri MMF-u kazala je kako je u ovakvim okolnostima iznimno važno održati stabilnost Središnje banke BiH, koja još nije postala Dodikovom metom kritika, iako on svojim blokiranjem odlučivanja u Predsjedništvu BiH već mjesecima onemogućava imenovanje novog guvernera.

Uz projekciju rasta BDP-a u BiH od 4,5 posto MMF je prije sadašnje političke krize predvidio kako će on u 2022. godini biti na razini od 3,2 posto, no i to će ovisiti o razvoju političkih zbivanja u zemlji, posebice jer se inflacija u toj zemlji sada kreće oko tri posto.

BiH očekuje inflacijski udar

Unatoč činjenici da inflacija u gotovo svim državama raste kao posljedica udara na gospodarstvo tijekom pandemije prouzročene koronavirusom, u MMF-u ocjenjuju da će ti pritisci do sredine naredne godine oslabiti.

"Očekujemo da će inflacija rasti i idućih mjeseci zbog povećanja cijena sirovina, troškova transporta te snažne domaće potražnje, ali će u 2021-2022. u prosjeku ostati ispod dva posto", kazala je Iancu, koja savjetuje da se u tim okolnostima ne poseže za rastom plaća jer će to samo dovesti do daljnjeg povećanja cijena.

Predlaže da se inflacijski udar premosti tako što bi se interventnim mjerama pomoglo najugroženijim kategorijama stanovništva.