Iako posljednjih tjedana sve više rastu tenzije u BiH, lider Bošnjaka i šef vladajuće SDA Bakir Izetbegović otišao je korak dalje i u javnosti iznio jedan od potencijalnih scenarije oružanog sukoba u prvom hrvatskom susjedstvu, piše Slobodna Dalmacija.

Izetbegović je tako kazao da bi Dodik htio ostati upamćen kao čovjek koji je izborio "neku neovisnost RS-a" ili da je "barem sačuvao na jednom toplom režimu".

"Da ostane historijska ličnost. Ja mislim da on računa s tim kako će, kad napravi neki od tih poteza, nas ustvari staviti u poziciju da mi budemo ti koji su napali. On računa s time kako će trebati na teritorij RS-a prijeći i krenuti u konflikt. On nikoga napasti neće. Međutim, vara se. To bi neizbježno krenulo prvo na Brčkom, pa na entitetskim linijama, pa tamo gdje su povratnici jer bi vjerojatno doživjeli neprijatnosti, pa bi mi morali da ih štitimo, i njih i državu i Brčko i onda bi, htio ili ne, i on i mi polako utonuli u konflikte koje bi teško bilo zaustaviti i kontrolirati", kazao je Izetbegović.

'Neće biti rata, ali...'

Potom je uslijedilo novinarsko pitanje - prijeti li to BiH novi rat? Izetbegović je kazao da on misli da neće biti rata, "ali kako ne bi bilo rata - moramo biti spremni na njega". "Dakle, jedan od ključnih momenata i tog ispipavanja i ispitivanja dokle se može ići jeste ustvari naš odgovor. Dakle, ako ne želite sukob, morate biti spremni za njega. Ako hoćete da živite, morate biti spremni da umirete. Ako hoćete mir, morate biti spremni na rat", dodao je Izetbegović.

Konzul Bosne i Hercegovine u Frankfurtu Admir Atović prije nekoliko je dana na Twitteru napisao da "Sto tisuća Bosanaca s iskustvom rata trenutno živi u Bosni! Municija u Konjicu i Goraždu! Haubice u Travniku! RPG-ovi u Hadžićima! Itd. Uzdaj se u se i u svoje kljuse! Znaju oni da ovo nije šala i da bosanska snaga nije mala maca! Ef. Velić.. Alahu Ekber".

"To su i bolesne ideološke izjave koje pokazuju da u toj Izetbegovićevoj glavi, ali i drugim takvim glavama, stanuje rat i da bi bili u stanju ratovati da bi konačno došli do koncepta unitarizacije i dominacije u čemu ih je spriječio upravo Daytonski sporazum", poručila je iz Banja Luke predsjednica Republike Srpske, Dodiku odana Željka Cvijanović.

'Čujemo prijetnje iz Federacije'

"Želimo pravno riješiti stvari, ali čujemo prijetnje ratom iz Federacije. Ne mogu vjerovati u mogućnost novog sukoba. Nećemo to ni započeti niti prihvatiti. Politički ćemo se boriti za svoje ciljeve", kazao je Dodik na istu temu prije Cvijanović. Usput je Dodik poručio da će u svom projektu, nakon što je Agenciju za lijekove prebacio na entitetsku razinu, prvi idući korak biti povlačenje pristanka za na formiranje zajedničke vojske te demilitarizacija zemlje.

Zabrinutost za stanje u susjednoj zemlji izrazili su i stranci pa će stoga u srijedu u Sarajevo doći američki predstavnik za reformu Izbornog zakona Matthew Palmer i direktorica u Europskoj službi za vanjske poslove za Evropu i srednju Aziju Angelina Eichhorst.

"Neće biti rata u BiH i ne znam zašto ljudi govore o ratu, a trebali bi o ekonomskom razvoju. Kada ljudi izađu na izbore mislim da imaju jasne opcije između onih koji žele nastaviti s etničkim podjelama iz devedesetih i onih koji žele ići naprijed", poručio je američki specijalni izaslanik za zapadni Balkan, Gabriel Escobar.