Predsjednik Republike Srpske i član Predsjedništva BiH Milorad Dodik dovodi harmonikaše u Predsjedništvo BiH, prijeti odvajanjem Republike Srpske i ne priznaje ovlasti visokog predstavnika međunarodne zajednice u toj zemlji. Poznavatelji situacije upravo u njega upiru prstom kao glavnog i odgovornog za dolijevanje ulja na vatru i stvaranje tenzija u BiH, kaže se u emisiji Provjereno Nove TV.

"O pjevanju možemo razgovarati je li prikladno za jednu instituciju ili ne. Što se tiče drugih simboličkih poteza, možemo se sjetiti da je i jedan studentski dom bio imenovan po ratnom zločincu ranije pa je to povučeno", kaže geopolitički analitičar Denis Avdagić.

'Produžena ruka Srbije i instrument Rusije'

Dodik je organizirao i antiterorističke vježbe na brdu s kojeg je tijekom rata bilo raketirano Sarajevo.

"To je demonstracija sile, to je nešto što on jasno pokazuje, prije svega međunarodnoj zajednici. Pokazao je da je izveo ljude iznad Sarajeva i u isto vrijeme sam u dijelu Republike Srpske izveo iste takve jedinice. Napravio je dvije vojne vježbe u isto vrijeme. To više nisu bile policijske, to su više-manje vojne vježbe", kazao je za 'Provjereno' Dragan Bursać, profesor filozofije i kolumnist.

Sve to je nastavak na njegov plan usvajanja zakona kojim bi se osporilo funkcioniranje oružanih snaga BiH, sigurnosnih agencija i pravosudnih tijela kao i prikupljanja carina i poreza na razini BiH. Najavio je formiranje takvih tijela unutar svog entiteta, što de facto znači odvajanje Republike Srpske iz BiH.

"Mislim da je on produžena ruka politike Srbije, ali u prvom redu mislim da je instrument ruske politike, što je on više-manje i sam rekao kada je rekao da će izdvojiti ljude iz Republike Srpske iz Vojske BiH. Ako ga netko slučajno pokuša spriječiti, onda će pozvati svoje prijatelje. Ti prijatelji su očito Rusi", rekla je za 'Provjereno' Vesna Pusić, bivša hrvatska ministrica vanjskih i europskih poslova.

Schmidtu poručio da nije dobrodošao

Ukoliko bi tu svoju zamisao proveo u djelo, srušio bi ustavnopravni poredak u državi. Avdagić kaže da je bit priče u tome da je BiH međunarodni protektorat.

''Ukoliko kao takav ne funkcionira, onda se stvari doista vraćaju na početak", smatra Avdagić.

Visokom međunarodnom predstavniku u BiH Cristianu Schmidtu Dodik je poručio da nije dobrodošao u Republici Srpskoj te da ondje nema nikakve ingerencije.

"Republika Srpska nema potrebe niti će poštovati išta što vi uradite", poručio mu je.

A Schmidt je u svom izvješću Vijeću sigurnosti UN-a napisao kako je BiH u neposrednoj opasnosti od raspada te da postoji vrlo realna mogućnost povratka sukoba. Analitičar Avdagić kaže kako je to izvješće kojim dominiraju naslovi iz medija.

'Čini mi se ipak malo diletantski napravljeno", kaže Avdagić.

'Nećemo okolišati – radi se o Rusiji'

Pusić tvrdi drugačije.

"Schmidt je napisao dramatično izvješće, što mislim da je dobro jer bez velikih zvona nitko ne čuje ništa zbog toga što ima drugih problema na svijetu. Tako da mislim da je važno da se pokaže koliko je to hitno", rekla je bivša ministrica.

Ona smatra da se BiH pokušala graditi na Daytonskom ustavu koji je bio instrument zaustavljanja krvoprolića, a ne temelj za izgradnju države. Situacija u BiH ponovno je uzavrela jer ispod površine stoji puno dublja priča od samog Dodika - kaže se u 'Provjerenom'.

"Nećemo okolišati – radi se o Rusiji. Oni su pokazali i svojim djelovanjem prema visokom predstavniku i općenito prema institucijama i pitanju BIH da imaju interese da to ne bude sređena država u bilo kojem pogledu, nego nekakav nesređeni teritorij čemu ova situacija i pogoduje", ističe Avdagić.

Pusić, pak, smatra da Rusija koristi Balkan kako bi isprovocirala komunikaciju sa EU koja je narušena još od aneksije Krima.

Prijepori zbog izbornog zakona u BiH

"U BiH raste nervoza zbog promjena koje su u zraku. Uključila se međunarodna zajednica, SAD i EU. Doduše, samo na razini diplomatskih predstavnika, tako da su svi nekako u strahu da bi njihovi interesi mogli biti oštećeni", smatra Miro Kovač, bivši ministar vanjskih i europskih poslova.

A napetost u BiH stvara i izborni zakon, koji bi trebao biti promijenjen. Dodik je izjavio da je Željko Komšić, koji se nominalno vodi kao hrvatski član Predsjedništva BiH, izabran bošnjačkim glasovima, a da radi na štetu i Srba i Hrvata u BiH.

"Mislim da je jasno koliko je štete proizašlo iz toga što ne postoji legitimni predstavnik Hrvata u Predsjedništvu. To je činjenica i na to se mora tako gledati", ističe Avdagvić.

"Ako želimo riješiti krizu, onda moramo riješiti osnove funkcioniranja pravne države BiH. Kad su Hrvati u pitanju, zadnjih pet do šest godina moramo se boriti za očuvanje svog integriteta", rekao je Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH.

"Ta opcija kada je na terenu iznesena, znate šta gospodo Hrvati, pa vi nemate svoga predstavnika je otprilike ono što želi da čuju uši HDZ-ovaca prije svega ljudi koji glasaju za dragana Čovića i to je nešto sa čim on manipulira i to radi više od desetljeća, to nije stvar od prije dva tri mjeseca, to je nešto što je vječno bratstvo njega i Dragana Čovića i što funkcionira, gotovo simbiotički ih drži tu gdje jesu", smatra Dragan Bursać.

'U BiH se svi služe nacionalizmom'

U BiH postoje uistinu vrlo konkretni problemi zbog kojih se trese tlo pod nogama svim predstavnicima vlasti. Zbog toga se služe najmoćnijim oružjem koje im je na raspolaganju - nacionalizmom.

"Ta strategija nije samo karakteristična za Dodika. Što se tiče te strategije, takvu strategiju upotrebljavaju i Čović i Izetbegović i kompletna ta klika u BiH. Nije to nama ništa nepoznato", kaže Bursać.

Avdagić smatra da Dodik svoje provokacije izvodi i stoga što postoje indicije da je ugrožen određenim istragama vezanima uz korupciju.

''Ako to rade pravosudne vlasti koje nisu pod njegovom kontrolom, to daleko mijenja stvari za njega", kaže Avdagić.

'Tko je u BiH uopće spreman ići u rat?'

S tim se slaže i Vesna Pusić.

"On je oportunistički političar. Dakle, procjenjuje da ova vrsta politike njemu daje to zaleđe. Iskreno rečeno, ja mislim da je tu on u borbi za vlastiti život. Prežalio bi on i Republiku Srpsku i BiH i sve ostalo, ali sebe ne bi prežalio. Da nema podrške moćnih Rusa, Dodik bi šutio', kaže Pusić.

Bursać kaže da je u pitanju Dodikov eksperiment u kojem je svjestan da dok je na vlasti neće u zatvor, ali koji može koštati živote drugih ljudi. Miro Kovač smatra da ne postoji ikakav interes da se dogodi rat u BiH, a da su oni koji tako razmišljaju - u manjini.

''Pitanje je tko je uopće spreman u BiH ići u rat", kazao je Kovač za 'Provjereno' Nove TV.