Već drugi put od kada je izabran za predsjednika Zoran Milanović je ugostio na Pantovčaku Milorada Dodika, kontroverznog političara kojeg se naziva i doživotnim šerifom Republike Srpske iz susjedne Bosne i Hercegovine, pa se već počelo postavljati i pitanje je li se između Milanovića i Dodika počelo rađati i pravo prijateljstvo.

S druženja su javnosti i ovaj put servirane srdačne fotografije dvojice političara, i suho priopćenje. U službenoj objavi, u kojoj je Milorad Dodik predstavljen kao "predstavnik srpskog naroda u BiH", a druženje u očigledno večernjim satima objašnjeno je kao "nastavak aktivnosti Predsjednika Republike u cilju stabilnosti i funkcioniranja Bosne i Hercegovine, te ostvarenja legitimnog predstavljanja sva tri konstitutivna naroda u skladu s Daytonskim sporazumom."

Dva dana kasnije pred medijima je predsjednik Zoran Milanović objasnio da se zapravo radi o njegovoj široj inicijativi, da su on i Dodik razgovarali o tome da za „zajednički stol“ sjednu “predstavnici konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini”, Dragan Čović, Bakir Izetbegović i Milorad Dodik, „uz neku vrstu potpore" trojice predsjednika, Zorana Milanovića, Aleksandra Vučića, predsjednika Srbije i turskog predsjednika, Recepa Tayyipa Erdogana.

"Mislio sam kontatirati Erdogana i uvjeren sam da bi on pristao na tu ideju", ponosno je objašjavao Milanović pred novinarima, i dometnuo da Bakir Izetbegović, lider najveće bošnjačke stranke, SDA, "trenutno ima neke rezerve" prema tom njegovom planu. A dometnuo je nek i Izetbegović sam objasni zašto ima stanovite rezerve.

Iznenadno skretanje u vanjsko-političku inicijativu

Nakon uspješnog izbora za čelnika Vrhovnog suda "njegovog" kandidata Radovana Dobronića, i nakon žestoke paljbe u smjeru premijera Plenkovića i ministra obrane Banožića zbog toga jer je umirovljen časnik Evis Burčul, predsjednik Milanović iznenada se odlučio predstaviti svoju veliku međunarodnu inicijativu, no, iako je vanjska politika svakako u "opisu posla" predsjedničke funkcije - ostaje nejasno što to zapravo Milanović želi i radi li se o inicijativi koja može imati ozbilje dosege ili tek o paradnom petljanju u odnose susjedne države.

"Ne očekujem da će išta biti od ove inicijative, ali sve ovo što slušamo je vrlo zabrinjavajuće. Predsjednik države u svom nastupu ne zagovara hrvatske državne interese, već on u ovom slučaju - zagovara interese Milorada Dodika. Hrvatskoj sigurno nije u interesu daljna destabilizacija BiH, a sve ovo što smo čuli o ovoj inicijativi - ide u smjeru destabilizacije.", prokomentirala je za Net.hr iznenadnu vanjskopolitičku inicijativu predsjednika države Zorana Milanovića dr. Senada Šelo Šabić, viša znanstvena suradnica s hrvatskog Instituta za razvoj i međunarodne odnose.

Na pitanje zašto smatra da ovo što Milanović naziva inicijativom za rješavanje problema u BIH ona smatra zagovaranjem interesa Milorada Dodika, dr. Šelo Šabić podsjeća da je Milorad Dodik prošlog ljeta napustio institucije BiH, da se "ispisao" s mjesta člana Predsjedništva i da i u nastupima govori da Predsjedništvo BiH više i ne postoji.

Kakav legitimitet uopće ima Dodik?

"On je napustio svoju funkciju, a i drugi članovi državnih institucija iz Republike Srpske od tada ne dolaze na posao, ali dobivaju plaću za posao koji ne rade. On je sam sebe ispisao sa službene pozicije, s funkcije. Ako Hrvatska već želi razgovarati s Miloradom Dodikom morala bi tražiti od njega da se vrati na funkciju u službene institucije, i onda bi mogla i otvoriti neku službenu komunikaciju. Onda bi se moglo razgovarati s osobom koja participira u službenoj vlasti BiH i snosi odgovornost za te postupke. On je sam sebe stavio u vaninstitucionalnu kategoriju i sam sebi je dao primat van službenih institucija.

Oni koji ga takvog primaju na razgovore sudjeluju u derogiranju institucija BiH, ponižavaju se građani koji izlaze na demokratske izbore i biraju svoje predstavnike.", kaže dr. Šelo Šabić na temu primjerenosti druženja predsjednika države Hrvatske i Dodika koji sam sebe sada naziva "predstavnikom Srba u BiH" jer propovijeda da Predsjedništvo ne postoji. No, dr. Šelo Šabić upozorava da nije Milanović usamljen u tretiranju Dodika kao sugovornika s kojim se može sjesti.

"Na žalost, gledamo to urušavanje i ne samo zahvaljujući predsjedniku Milanoviću, sada već i SAD i EU izgleda pristaju na taj model razgovora s "poglavicama", s tri muškarca koji predstavljaju svoja "plemena" pa se onda ima sjesti s tim poglavicama i razgovarati. Kao da se nitko i ne pita bi li iz tog sjedenja s poglavicama mogao izaći kakav dogovor. Jer, recimo, teoretski, da ta trojica poglavica i utvrde neki dogovor - što onda s time? Kako ga misle implementirati? Tu je parlament. Imaju li oni većinu u parlamentarnoj skupštini?

Dvotrećinsku, ako se ide na izmjene ustava. ili natpolovičnu, ako se ide na izmjene izbornog zakona koje pak nije moguće donijeti bez izmjena ustava. Kao da se uopće ne razmišlja o stvarnim dometima ovakvih razgovora. Zato i ovakve inicijative samo izgledaju kao nalijevanje ulja na vatru. Dati ovakvu vidljivost Miloradu Dodiku je doista direktno destabiliziranje BIH,a to sigurno ne može biti u interesu Hrvatske, osim, naravno, ako se ne vraćamo opet u devedesete.", smatra dr. Šelo Šabić.

Za svakog 'poglavicu' jedan pozadinski igrač

Posebno neprimjerenim smatra ovo ideiranje pozadinskih zagovornika, za svaki narod po jednog. "Za koga se zove Erdogana? Kao zaštitnika Bošnjaka? Vučić je za Srbe, Milanović za Čovića i Hrvate, a Bošnjacima se "dodijelilo" Erdogana? Dodik je političar pod američkim sankcijama, Vijeće sigurnosti naredni tjedan odlučuje o produžetku mandata EUFOR-a. Svi se pitaju hoće li to blokirati Rusija ili Kina, što će onda napraviti Zapad. I usred toga slušamo da se osmišljava nekakav sastanak na koji se poziva Erdogana koji je protjerao deset zapadnih diplomata, i da ga se stavlja u neki fokus razgovora o budućnosti BiH. Zamislite kako bi se Hrvatska osjećala da Slovenija i Mađarska krenu dogovarati nekakav sastanak o njezinoj budućnosti? Mislim da je važno da Hrvatska osvijesti da bi se trebala odnositi prema drugim zemljama onako kako želi da se drugi prema njoj odnose. Ako i vidite da ima problema kod susjeda, pa je l idete onda i vi ubosti u ranjeno tijelo?", komentira za Net.hr dr. Senada Šelo Šabić.

Milanovićev iznenadni istup i nove diskretne dogovore s Dodikom dr. Šelo Šabić smatra još jednim dokazom da Hrvatska nema ozbiljnu vanjsku politiku prema BiH, nego "brigu za interese Dragana Čovića i HDZ BiH". "To nema veze s hrvatskim državnim interesima i Milanović svojim najnovijim potezima pokazuje da ne gradi ozbiljnu vanjsku politiku. "Pa nije ovo pikado, pa ajmo se malo zezati, ako pogodim, ok, ako ne...Nema veze. Evidentno je da Milorad Dodik ide u daljnju radikalizaciju, i što da zaključujemo iz ovih bliskih susreta predsjednika s njim osobno? Hoće li ga Hrvatska i dalje pratiti? Hrvatska je članica NATO-a, i hrvatski interes bi trebao biti suradnja i smirivanje, a ne ples u kolu s Dodikom i Vučićem.", zaključuje dr. Šelo Šabić.