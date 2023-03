I Kina i Rusija imaju u svojim arsenalima hipersonične projektile s brzinama i do 12 puta većima od brzine zvuka, ali najave iz Pentagona govore da se i SAD uključio u tu utrku u naoružanju, piše The Sun.

Američka mornarica želi hipersoničnu ofenzivnu protupovršinsku raketu (Hypersonic Air-Launched Offensive ili HALO) koja bi bila u službi najkasnije do 2028. godine. Protubrodski projektil omogućio bi američkim snagama da gađaju novu kinesku flotu nosača zrakoplova.

Odgovor na kineski DF-17 i ruski Kinžal

Taj projekt nazvan 'ubojica nosača' odgovor je na novi kineski arsenal hipersoničnog oružja DF-17 čiji je cilj neutralizacija moći američke mornarice i napad na američke objekte na Pacifiku. Kineski projektil DF-17, postao je potpuno operativan početkom siječnja, a prema izvorima iz američke vojske, sposoban je za "ekstremne manevre" i "akcije izbjegavanja".

Stručnjaci su upozorili da bi Kina mogla napasti američke baze od Kalifornije do Japana tim "nepobjedivim" hipersoničnim projektilima.

Američki projekt HALO također bi trebao omogućiti SAD-u da parira ruskoj hipersoničnoj raketi Kinžal iliti Bodež za koju se Kremlj hvali da je “nezaustavljiva”. Rusi su Kinžal već koristili u ratu u Ukrajini.

'Moramo imati odgovor na rastuće prijetnje'

Kao odgovor Kini i Rusiji, američke obrambene tvrtke Lockheed Martin i Raytheon trebale bi početi razvijati vlastite prototipove kako bi omogućile SAD-u da im parira.

"Prijetnje nastavljaju rasti pa nam je potrebno oružje većih dometa i kapaciteta za odgovor na sve zahtjevnije okruženje", rekao je kapetan Richard Gensley, voditelj američkog programa za precizno udarno oružje.

"Naš tim koristi znanost i tehnologiju i mogućnost brze izrade prototipova", dodao je.

HALO je jedno od nekoliko novih hipersoničnih oružja koje Pentagon trenutno razvija. Zračne snage SAD-a razvijaju dva odvojena hipersonična programa - Hipersonični krstareći ofenzivni projektil i Zračno oružje za brzi odgovor. U međuvremenu, vojska koristi vlastitu kopnenu varijantu konvencionalnog brzog udara, koja je izvedena iz iste tehnologije.

Kineski projektili 'prkose zakonima fizike'

Sve to slijedi nakon što je Kina već demonstrirala svoju vojnu moć lansiranjem dvije hipersonične nuklearne rakete koje su obišle ​​svijet "prkoseći zakonima fizike". Kina je, naime, uložila mnogo novca u hipersonične projektile s jednim ciljem - držati SAD podalje u slučaju rata. Kineska vojska vjeruje da joj te rakete mogu dati prednost, a zapadni su ih stručnjaci opisali kao "game changer", sredstvo koje mijenja pravila igre.

Ti projektili razlikuju se od balističkih po tome što se sastoje od rakete koja leti na oko 40 kilometara iznad zemlje, a zatim oslobađa hipersonično klizno vozilo koje koristi Zemljinu gravitaciju za spuštanje pri brzinama i do 12.400 kilometara na sat.Za razliku od balističkih projektila, ovaj projektil moguće je upravljati u letu što ih čini zastrašujućim i posebno opasnim za velike ratne brodove poput nosača zrakoplova.

Strah od napada na američke baze

Dok rastu napetosti između Washingtona i Pekinga oko Tajvana, američki dužnosnici strahuju da bi Kina mogla upotrijebiti hipersonično oružje kako bi uništila američke ratne zrakoplove i baze u Japanu ili Guamu u slučaju rata. Stručnjaci upozoravaju da Kina koristi zelene lasere ispaljene sa satelita za prikupljanje obavještajnih podataka za iznenadne napade raketama.

Rick Fisher, stručnjak za kinesku vojsku iz Međunarodnog centra za procjenu i strategiju, rekao je da je satelit "klasičan primjer kineske dvostruke namjene", odnosno civilne tehnologije koja služi i u vojne svrhe. Fisher je za The Sun rekao da bi kineska laserska aktivnost mogla otvoriti put za iznenadni raketni napad na Hickham, zajedničku bazu američkog zrakoplovstva i mornarice na havajima. On također upozorava da bi kineska vojska mogla gađati i druge američke baze, od Japana do Kalifornije.

"Doista postoji sve veća kineska prijetnja Havajima, ali u općem ratu oko Tajvana, Kineska oslobodilačka armija vjerojatno bi ciljala američke baze u Japanu, Južnoj Koreji, na Aljasci i u Kaliforniji", rekao je Fisher.