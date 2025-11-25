Odbačena optužnica protiv bivšeg šefa FBI-a: 'Trump će vjerojatno ponovno ići na mene'

Američki savezni sud u ponedjeljak je odbacio optužnicu protiv bivšeg ravnatelja FBI-a Jamesa Comeyja, žestokog kritičara američkog predsjednika, a Comey je ocijenio da ta odluka pokazuje da Donald Trump ne može koristiti državna tijela za progon političkih neprijatelja.

Sud je presudio da tužiteljicu Lindsey Halligan koja je vodila slučaj nije smjelo imenovati američko Ministarstvo pravosuđa, pa je optužnica odbačena, ali Ministarstvo može predmet ponovno pokrenuti. Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt rekla je da će Ministarstvo pravosuđa podnijeti žalbu.

Tužiteljica Lindsey Halligan, osobna Trumpova odvjetnica, imenovana je vršiteljicom dužnosti nakon što je njezin prethodnik zaključio da dokazi predočeni u slučaju Comey nisu dovoljni za podizanje optužnice, prema Washington Postu. Nakon toga ga je Trumpova administracija smijenila s dužnosti, izvijestile su novine.

Prije imenovanja Halligan je radila u Bijeloj kući i bila jedna od Trumpovih osobnih odvjetnica.

Comey je pozdravio presudu u video izjavi objavljenoj na Instagramu. Rekao je da odluka pokazuje da američki predsjednik ne može koristiti Ministarstvo pravosuđa za progon svojih političkih neprijatelja.

"Znam da će Donald Trump vjerojatno ponovno ići na mene", dodao je Comey. "Ne bojim se i vjerujem u neovisno pravosuđe", dodao je.

Optužbe podignute nakon Trumpovog pritiska

Optužbe protiv Comeyja, uključujući krivokletstvo, podignute su krajem rujna nakon što je Trump izvršio ogroman pritisak na pravosuđe. U to vrijeme, Ministarstvo pravosuđa objavilo je da je 64-godišnjak optužen i za ometanje istrage američkog Kongresa.

Optužbe su stigle samo nekoliko dana nakon što je Trump koristio društvene mreže kako bi pozvao državnu odvjetnicu Pam Bondi da poduzme mjere protiv ljudi koje je smatrao neprijateljima. Predsjednik se požalio da se puno priča, ali ne i da se nešto poduzima, te je izričito imenovao Comeyja.

Comeyja je 2013. tadašnji američki predsjednik Barack Obama imenovao za ravnatelja Federalnog istražnog ureda.

Tijekom Trumpovog prvog mandata, vodio je istragu o ruskom miješanju u američke izbore 2016., na kojima je Trump pobijedio, te o mogućim vezama između Moskve i članova Trumpovog izbornog tima. 2017. godine Trump je smijenio Comeyja u vezi s istragom, koja je u to vrijeme bila u tijeku.

Prema izvješćima američkih medija, bivši šef FBI-a izjasnio se da nije kriv na početnom saslušanju.

Odbačena i druga povezana optužnica

Sudac je odbacio i drugu optužnicu iz proceduralnih razloga, budući da je Halligan također bio dodijeljen taj predmet.

Predmet se odnosio na državnu odvjetnicu New Yorka Letitiju James, još jedne otvorenu kritičarku Trumpa. Optužena je za bankovnu prijevaru jer je navodno navela novu kuću kupljenu 2023. kao svoju primarnu rezidenciju - optužbu koju ona odbacuje.

James je 2024. godine osigurala važnu građansku presudu protiv Trumpa, kada je predsjedniku naloženo da plati oko 450 milijuna dolara za prijevaru. Dokazala je da su Trump, njegovi sinovi i njegovi zaposlenici lažno prikazali vrijednost Organizacije Trump kako bi osigurali povoljne kredite i uvjete osiguranja.

U rujnu je žalbeni sud ocijenio da je kazna "pretjerana" i naredio izricanje nove kazne.

