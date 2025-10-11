Američki istraživač umro na litici u susjedstvu, tijelo pronašao prijatelj s kojim je putovao

Tijelo istraživača iz SAD-a Brucea Bertranda pronađeno je na litici ispod Gradske kule u Bosni i Hercegovini, potvrdila je lokalna policija. Pronašao ga je u petak 30-godišnjak iz Belgije koji je s njim putovao.

"Policijski službenici PS Zvornik postupili su po primljenoj prijavi i izašli na mjesto događaja, te isto osigurali do dolaska uviđajne ekipe. O svemu je obaviješten dežurni tužitelj Okružnog javnog tužiteljstva u Bijeljini. Istraga je u tijeku", kažu iz policije.

Vjeruje se da je dugo boravio u susjednoj BiH gdje je posjećivao znamenitosti i tvrđave. U Zvornik je stigao nakon posjeta Visokom. Sve upućuje da je preminuo u ponedjeljak kada su snimljene posljednje fotografije na njegovom mobitelu.

Nesretan slučaj?

Prema dostupnim podacima, čini se da je njegova smrt posljedica nesretnog slučaja, odnosno da je pao s visine, ali slučaj se još istražuje.

"Iznajmio je stan u Zvorniku na taj dan, ali prilikom odjave nije kontaktirao vlasnike što im je bilo sumnjivo", kazao je izvor za ATV.

Vlasnici stana prijavili su sve policiji koja je krenula u potragu za istraživačem.

Blizu Gradskih tornjeva nalazi se označena staza i vidikovac na nepristupačnom terenu gdje je Belgijac došao snimiti fotografije, a onda i uočio tijelo.

Među njegovim osobnim stvarima pronađeni su njegovi dokumenti, kao i bilježnica u koju je zapisao što je do sada posjetio i što još namjerava posjetiti u Bosni i Hercegovini. Na društvenim mrežama je objavljivao fotografije s putovanja iz BiH gdje je posjetio Vrelo Bosne, Stećke, Sarajevu, Tuzlu i druga mjesta.

