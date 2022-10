Visoki američki dužnosnik upozorio je na "novi, zabrinjavajući razvoj događaja koji uključuje ruski nuklearni arsenal", izvještava New York Times. Ta izjava stiže usred rastućih strahova da bi Vladimir Putin mogao upotrijebiti nuklearnu bombu frustriran porazima na bojišnici, piše The Sun. On je u više navrata prijetio upotrebom nuklearnog oružja, a strahuje se da bi mogao izvesti planirati test u Crnom moru.

Neimenovani američki dužnosnik odbio je dati bilo kakve dodatne pojedinosti.

Drugi izvor: Nema naznaka da će Putin to učiniti

S druge strane, Pentagon izvještava da nisu uočena pomicanja ijednog od 2000 komada ruskih taktičkih nuklearnih oružja, a u ponedjeljak je viši američki vojni časnik rekao kako nema naznaka da se Putin odlučio okrenuti nekonvencionalnom oružju. Korištenje nukelarnog oružja mora odobriti Putin osobno prije nego što se naredbe prenesu na zapovjedni lanac.

Moskva ima crvene linije u svojoj doktrini o tome kada koristiti nuklearne bombe, ali one su blaže od onih na Zapadu, piše The Sun. Smatra se da se trenutne nuklearne prijetnje odnose isključivo na manja, taktička oružja dizajnirana za upotrebu na bojnom polju, a ne na velike bombe za uništavanje gradova. Procjena je da Rusija u svom arsenalu ima oko 2000 komada nuklearnog oružja - projektila male snage, torpeda i topničkih granata. Vjeruje se da je ratna doktrina Moskve otvorena za korištenje nuklearnog oružja u konvencionalnom sukobu kao taktika zastrašivanja.

Ruske snage na bojištu stoje vrlo loše

Što se tiče situacije na bojištu, Kijev tvrdi da se ruske snage ukopavaju pripremajući se za "najžešće bitke" u strateški važnoj južnoj regiji Herson. Putinove snage u toj regiji potisnute su posljednjih tjedana te postojirtizik da ostanu okružene i zarobljene na zapadnoj obali Dnjepra. Tamošnje proruske vlasti potuiču stanovnike da bježe na istočnu obalu, ali Oleksij Arestovič, savjetnik ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, kaže kako nema naznaka da se ruske snage spremaju napustiti sam grad Herson.

Na sjeveroistoku Ukrajine, ruske snage pokušavaju zauzeti Bahmut, grad koji se nalazi na prometnom pravcu prema Slovjansku i Kramatorsku u Donjeckoj regiji. U utorak je ruski predstavnik u Vijeću sigurnosti UN-a kazao da se Ukrajina sprema upotrijebiti "prljavu bombu", što su zapadni i ukrajinski dužnosnici odbacili kao lažnu izliku za intenziviranje rata. Predsjednik Zelenskij rekao je da optužbe Rusije sugeriraju da Moskva planira upotrijebiti taktičko nuklearno oružje i da će za to pokušati okriviti Kijev.