Američka zastupnica: 'Trump je mentalno bolestan. Naši životi su u opasnosti!'

Nakon što je američka zastupnica Yassamin Ansari, demokratkinja iz Arizone, izjavila je u ponedjeljak u objavi na X da je predsjednik Donald Trump "mentalno bolestan" i da bi ga trebalo "odmah" smijeniti s dužnosti putem 25. amandmana. Pridružili su joj se kolege iz stranke, koji također pozivaju na smjenu predsjednika Donalda Trumpa s dužnosti prema 25. amandmanu, navodeći ono što opisuju kao nepredvidivo ponašanje povezano s njegovim nastojanjem da preuzme kontrolu nad Grenlandom, piše Fox News.

"Predsjednik Sjedinjenih Država je izuzetno mentalno bolestan i to dovodi u opasnost živote svih nas. 25. amandman postoji s razlogom - moramo ga odmah primijeniti", izjavila je u objavi.

Senator Ed Markey, demokrat iz Massachusettsa, i zastupnica Sydney Kamlager-Dove, demokratkinja iz Kalifornije, također su pozvali na primjenu 25. amandmana protiv Trumpa u svjetlu predsjednikove poruke. Pozivi dolaze kao odgovor na navodnu poruku koju je Trump poslao norveškom premijeru Jonasu Gahru Støreu.

"Dragi Jonas: S obzirom na to da je vaša zemlja odlučila da mi ne dodijeli Nobelovu nagradu za mir jer sam zaustavio 8 ratova PLUS, više ne osjećam obvezu razmišljati isključivo o miru, iako će on uvijek biti dominantan, već sada mogu razmišljati o tome što je dobro i ispravno za Sjedinjene Američke Države“, napisao je Trump, prema transkriptu tekstualne poruke koju je prvi objavio PBS.

"Danska ne može zaštititi tu zemlju od Rusije ili Kine, i zašto uopće imaju 'pravo vlasništva'?“ nastavio je, misleći na Grenland.

"Nema pisanih dokumenata, samo je poznato da je brod tamo pristao prije stotina godina, ali i mi smo imali brodove koji su tamo pristajali. Učinio sam više za NATO nego bilo koja druga osoba od njegovog osnutka, a sada bi NATO trebao nešto učiniti za Sjedinjene Države. Svijet nije siguran osim ako nemamo potpunu i totalnu kontrolu nad Grenlandom. Hvala vam!“ dodao je Trump. Støre mu je odgovorio:

"Poštovani gospodine predsjedniče, dragi Donalde - o kontaktu preko Atlantika - o Grenlandu, Gazi, Ukrajini - i vašoj jučerašnjoj najavi tarifa. Znate naš stav o tim pitanjima. Ali vjerujemo da bismo svi trebali raditi na tome da se ovo zaustavi i deeskalira - toliko se toga događa oko nas gdje moramo stajati zajedno. Predlažemo da se kasnije danas razgovara s vama - s nama obojicom ili odvojeno - dajte nam naznaku što biste preferirali!"

Što je 25. amandman?

25. amandman je ustavna odredba koja se bavi prijenosom predsjedničke vlasti, bilo privremeno ili trajno. Amandman je dodan u Ustav SAD-a nakon atentata na predsjednika Johna F. Kennedyja 1963. godine. Predsjednik Lyndon B. Johnson u svom Govoru o stanju nacije iz 1965. obećao je "predložiti zakone kako bi se osigurao potreban kontinuitet vodstva u slučaju da predsjednik postane onesposobljen ili umre". Amandman je Kongres usvojio te godine i konačno je ratificiran 1967. godine.

Kako bi privremeno prenio ovlasti na potpredsjednika, predsjednik šalje pismo predsjedniku Zastupničkog doma i predsjedniku Senata u kojem u njemu navodi da "nisu u mogućnosti obavljati ovlasti i dužnosti njegove dužnosti".

Potpredsjednik tada postaje vršitelj dužnosti predsjednika. Kada je predsjednik spreman preuzeti ovlasti, šalje još jedno pismo - koje je navedeno u članku 3. amandmana.

Članak 4. amandmana propisuje što se događa ako predsjednik postane nesposoban obavljati svoje dužnosti, ali ne prenese vlast. U tom slučaju, potpredsjednik i većina kabineta mogu proglasiti predsjednika nesposobnim. Zatim bi poslali pismo predsjedniku Zastupničkog doma i privremenom predsjedniku s tim u kojem to potvrđuju. Potpredsjednik tada postaje vršitelj dužnosti predsjednika.

Ako predsjednik konačno postane spreman nastaviti svoje dužnosti, može poslati pismo s tim u kojem to potvrđuje. Ali ako se potpredsjednik i većina kabineta ne slažu, mogu poslati pismo Kongresu u roku od četiri dana. Kongres bi tada morao glasati. Predsjednik nastavlja svoje dužnosti osim ako oba doma Kongresa dvotrećinskom većinom ne kažu da nije spreman. Taj članak nikada nije korišten.

Je li ikada korišten?

Predsjednici su se privremeno odrekli vlasti - ali nisu se svi pozvali na 25. amandman. Prethodni prijenosi vlasti uglavnom su bili kratki i događali su se dok je predsjednik bio podvrgnut medicinskom postupku.

Godine 2002., predsjednik George W. Bush prvi je upotrijebio Odjeljak 3 amandmana kako bi privremeno prenio vlast na potpredsjednika Dicka Cheneyja dok je Bush bio pod anestezijom za kolonoskopiju. Bush je privremeno prenio vlast 2007. kako bi se podvrgnuo još jednoj kolonoskopiji.

Kada je predsjednik Ronald Reagan upucan 1981., njegova administracija je pripremila - ali nije potpisala - pisma potrebna za pozivanje na 25. amandman, prema Knjižnici i muzeju Reagan. No, Reagan je privremeno prenio vlast na potpredsjednika Georgea H. W. Busha dok je bio podvrgnut operaciji uklanjanja polipa iz debelog crijeva 1985., ali je rekao da u to vrijeme nije formalno pozivao na 25. amandman.

Iako je rekao da je "svjestan" toga, nije vjerovao "da su sastavljači ovog amandmana namjeravali njegovu primjenu na situacije poput ove". Bush je bio vršitelj dužnosti predsjednika osam sati, prema knjizi o amandmanu koju je napisao John D. Feerick.

Prethodni pokušaji korištenja 25. amandmana protiv Trumpa

U listopadu 2020., predsjednica Zastupničkog doma Nancy Pelosi izjavila je da demokrati planiraju raspravljati o 25. amandmanu nakon što je predsjednik Donald Trump obolio od COVID-19, samo nekoliko tjedana prije izbora 3. studenog.

Na konferenciji za novinare u listopadu, Pelosi je rekla da predsjednik treba otkriti više o svom zdravlju nakon dijagnoze - uključujući i kada se prvi put zarazio virusom, jer su se i drugi u Bijeloj kući zarazili.

Nakon Trumpove dijagnoze COVID-19, Pelosi je odlučila ne pozivati ​​se na 25. amandman, koji detaljno opisuje kako se predsjednička moć može prenijeti u slučaju da predsjednik nije u mogućnosti obavljati posao.

U siječnju 2021. pitanje se ponovno pojavilo nakon što su prosvjednici upali u američki Kapitol u nastojanju da ponište rezultate izbora 2020.

Većina demokrata, i mnogi republikanci, izravno su krivili Trumpa nakon što su stotine prosvjednika s Trumpovim zastavama i odjećom provalile u Kapitol i izazvale razaranje i masovne evakuacije. Predsjednik je pozvao svoje pristaše na prosvjed dok Kongres broji elektorske glasove koji su potvrdili Bidenovu pobjedu.

Biden se distancirao od napora svojih kolega demokrata da svrgnu Trumpa 25. amandmanom.